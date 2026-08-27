Pogrzeb generała Różańskiego w Międzyrzeczu. Specjalny apel rodziny

Spis treści Szczegóły pogrzebu generała Mirosława Różańskiego

Gen. Mirosław Różański odszedł 24 sierpnia 2026 roku, dożywając 63 lat. W ostatnim czasie skupił się na działalności politycznej, zdobywając mandat senatora XI kadencji z list Trzeciej Drogi. Reprezentował okręg nr 20, obejmujący część województwa lubuskiego wraz z Zieloną Górą. Jako ceniony oficer w stanie spoczynku kierował senacką komisją obrony narodowej, odpowiadając za opiniowanie ważnych regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa państwa.

Szczegóły pogrzebu generała Mirosława Różańskiego

Uroczystości żałobne odbędą się w piątek, 28 sierpnia. Rozpoczną się mszą świętą o godzinie 13:00 w międzyrzeckim kościele pw. św. Wojciecha. Następnie, o godzinie 14:00, ciało zmarłego zostanie złożone do grobu na Cmentarzu Komunalnym w Międzyrzeczu, położonym w pobliżu jeziora Oko. Najbliżsi generała zwrócili się do uczestników pogrzebu z prośbą o rezygnację z przynoszenia wiązanek kwiatów na rzecz wsparcia inicjatywy dobroczynnej.

Teraz sprecyzowano, do kogo dokładnie ma trafić ewentualna pomoc. Rodzina zachęca do przekazywania datków na rzecz weteranów za pośrednictwem fundacji Stratpoints, prosoząc o dodanie w tytule przelewu adnotacji „Na cele statutowe fundacji”. Głównym zadaniem tej organizacji jest budowanie platformy do strategicznych analiz w obszarze bezpieczeństwa, a także wielowymiarowa pomoc weteranom i ich najbliższym.