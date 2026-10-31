Karol Nawrocki zwołał pilne narady w sprawie TK. Donald Tusk wygłosi wieczorne orędzie

W sobotę Pałac Prezydencki stał się centrum intensywnych narad politycznych. Po burzliwych zajściach, które rozegrały się w nocy z piątku na sobotę, prezydent Karol Nawrocki wezwał na rozmowy liderów wszystkich formacji zasiadających w parlamencie. Głównym celem tych spotkań jest przedyskutowanie dalszych losów Trybunału Konstytucyjnego oraz próba zatrzymania kryzysu grożącego paraliżem państwa. Atmosfera pozostaje niezwykle gorąca, ponieważ zarówno otoczenie głowy państwa, jak i gabinet premiera Donalda Tuska twardo bronią swoich racji i nie zamierzają ustępować.

Milicja w PRL Pytanie 1 z 10 Krótką białą pałkę służbową nazywano: łamigłówką, gumą lub bananem bumerangiem, trzepaczką lub latawicą podręczną, białogłową lub wyrywną Następne pytanie

Spotkania u prezydenta Karola Nawrockiego. Którzy politycy pojawili się w Pałacu Prezydenckim?

Rozmowy rozpoczęły się chwilę po godzinie 13, a jako pierwsi u głowy państwa zameldowali się politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Formację tę reprezentowali wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a krótko po nich do Pałacu Prezydenckiego wszedł szef klubu Polska 2050 Szymon Hołownia.

W konsultacjach zdecydowali się wziąć udział również szefowie pozostałych ugrupowań parlamentarnych. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości na miejsce przybyli prezes Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak, natomiast barwy Rozwoju Plus reprezentowali Mateusz Morawiecki i Marcin Horała. Do stołu rozmów zasiedli ponadto liderzy Nowej Nadziei Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, a także delegacja partii Razem, która również pozytywnie odpowiedziała na wezwanie prezydenta Karola Nawrockiego.

Na otwarty bojkot prezydenckiej inicjatywy zdecydowała się natomiast Lewica. Stojąca na czele klubu tego ugrupowania Anna Maria Żukowska przekazała, że jej formacja nie otrzymała zaproszenia w odpowiednim terminie, ale niezależnie od tego i tak odrzuciłaby propozycję spotkania. Na analogiczny krok i zignorowanie rozmów zdecydowała się także Unia Centrum.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wydają oświadczenia

Relacje dotyczące nocnych zajść w gmachu Trybunału Konstytucyjnego diametralnie się od siebie różnią. Tuż po wyjściu z budynku instytucji prezydent Karol Nawrocki wygłosił dramatyczne w tonie oświadczenie. „Tej nocy doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa” – ocenił, tłumacząc w ten sposób powody zwołania natychmiastowych narad z partiami.

Zupełnie inną optykę na te wydarzenia prezentuje obóz rządzący, na czele którego stoi Donald Tusk. Szef rządu skwitował sprawę krótko, podkreślając, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”. Znacznie ostrzejszych słów użył rzecznik rządu Adam Szłapka, który wprost oskarżył głowę państwa we wpisie opublikowanym na platformie X. „Jedynym przedstawicielem władzy wykonawczej, który wtargnął siłą do Trybunału Konstytucyjnego jest Prezydent Karol Nawrocki” – napisał polityk.

Obecnie trudno przewidzieć, jaki finał znajdzie to polityczne przesilenie. Choć w Pałacu Prezydenckim wciąż toczą się dyskusje, zwaśnione obozy nie wykazują żadnej woli do wypracowania kompromisu.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, na dzisiaj na godzinę 20 zaplanowano wystąpienie premiera Donalda Tuska, który wygłosi orędzie do narodu.