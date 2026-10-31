Ekstraklasa koszykarek. Potężny nokaut na parkiecie w Jeleniej Górze

Dominacja ekipy Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp

Spotkanie ekstraklasy koszykarek zakończyło się bardzo wysokim triumfem drużyny gości. Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp. odniósł przekonujące zwycięstwo 119:66 nad Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra. Przewaga przyjezdnych była widoczna już od pierwszych akcji rywalizacji na parkiecie. Zespół z Gorzowa kontrolował przebieg wydarzeń, wygrywając wszystkie odsłony meczu. Wyniki poszczególnych kwart to 19:35, 20:35, 19:27 oraz 8:22 na korzyść triumfatorek.

W szeregach zwycięskiej ekipy punktowały niemal wszystkie zawodniczki, które pojawiły się w rotacji. Najskuteczniejsza w drużynie gości okazała się Wiktoria Stasiak, która zapisała na swoim koncie 25 punktów. Ogromne wsparcie w ataku zapewniła jej Ksenia Malaszka, dorzucając 24 oczka, natomiast Klaudia Gertchen zakończyła mecz z dorobkiem 16 punktów. Solidnie zaprezentowały się również Elle Ladine (13 pkt) oraz Tainy Mair i Stephanie Jones, które rzuciły po 8 punktów. Szeroka rotacja i skuteczność w ofensywie przypieczętowały ostateczny sukces.

Kto punktował dla Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra?

Mimo ogromnej przewagi rywalek, zawodniczki Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra starały się punktować w każdej z kwart. Zdecydowaną liderką gospodyń w tym trudnym starciu była Alicja Falkowska, zdobywczyni 24 punktów. Stanowiło to znaczną część całego dorobku punktowego drużyny z Jeleniej Góry. Dwucyfrową zdobycz zanotowała również Isidora Tripković, która zakończyła zawody z wynikiem 11 punktów. Brak szerszego wsparcia ofensywnego okazał się jednak kluczowy w perspektywie tak mocnego rywala.

W zespole z Jeleniej Góry na listę strzelców wpisały się ponadto Patrycja Domka i Klaudia Pilichowska, dopisując po 9 punktów do końcowego wyniku. Joanna Pawlukiewicz dołożyła 5 punktów, a po 3 oczka rzuciły Aleksandra Prokop oraz Zuzanna Stolarz. Karolina Kaławaj zakończyła mecz z 2 punktami. Pozostałe zawodniczki gospodyń, w tym Blanka Warsińska, Wiktoria Szlachta i Zofia Wojciechowska, nie zdobyły w tym spotkaniu ani jednego punktu. Różnica w sile ognia obu zespołów zadecydowała o końcowym rezultacie.