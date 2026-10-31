Koszykarki AZS Lublin górą. Pierwsza porażka Polonii w sezonie

Zwycięstwo na własnym parkiecie

Zawodniczki Lotto AZS UMCS Lublin odniósły ważne zwycięstwo przed własną publicznością. Spotkanie przeciwko SKK Polonii Warszawa zakończyło się wynikiem 74:63. Gospodynie wygrały trzy pierwsze kwarty, a jedynie w ostatniej odsłonie musiały uznać wyższość rywalek, które jednak nie zdołały odwrócić losów spotkania.

Najskuteczniejszą zawodniczką w drużynie z Lublina okazała się Shyanne Sellers, która zdobyła dla swojego zespołu 18 punktów. Kourtney Treffers dorzuciła 15 oczek, a Catherine Reese i Matea Tadić zakończyły mecz z dorobkiem 12 punktów każda. Dobra gra tych zawodniczek pozwoliła drużynie kontrolować przebieg rywalizacji.

Dobre rzuty za trzy nie wystarczyły?

Koszykarki SKK Polonii Warszawa poniosły pierwszą porażkę w tej edycji rozgrywek Ekstraklasy. Drużyna ze stolicy zaprezentowała świetną skuteczność w rzutach z dystansu, trafiając aż 15 razy za trzy punkty. Najlepiej w tym elemencie radziła sobie Martyna Stępińska, która zanotowała cztery celne rzuty zza linii 6,75 m.

W zespole gości najwięcej punktów zdobyły Klaudia Sosnowska oraz Martha Burse, obie kończąc mecz z dorobkiem 13 punktów. Martyna Stępińska dodała 12, a Tereza Vitulova 10 oczek. Mimo ambitnej postawy w końcówce, zawodniczkom Polonii nie udało się dogonić rywalek i musiały pogodzić się z pierwszą przegraną w sezonie.