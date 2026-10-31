Prof. Marcin Matczak uderza w Karola Nawrockiego po wydarzeniach w TK. Ostra ocena zachowania prezydenta

Prof. Marcin Matczak komentuje kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Głośne zajścia przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego skłoniły prof. Marcina Matczaka do publicznego zabrania głosu. Znany prawnik z niesmakiem przyjął przebieg piątkowego (30 października) sporu, w którym udział wzięli rządzący, funkcjonariusze policji oraz prezydent Karol Nawrocki. W rozbudowanym wpisie opublikowanym w serwisie X ekspert stwierdził, że ustrój demokratyczny w Polsce znalazł się na niebezpiecznym zakręcie.

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego uderzył w swoich rozważaniach w obie strony politycznej barykady. Zaznaczył, że dzisiejszy chaos to bezpośredni skutek wieloletnich posunięć obozu Prawa i Sprawiedliwości, lecz równocześnie wypomniał obecnym władzom sięganie po środki, które jedynie zaognią trwający spór.

„Wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym są żywym dowodem, że poważne państwo może zacząć staczać się do poziomu republiki bananowej szybciej, niż ktokolwiek by się spodziewał. Wystarczy, żeby politycy dwóch najważniejszych sił politycznych uznali, że bardziej politycznie opłaca im się siłowa konfrontacja niż przestrzeganie prawa” – napisał Matczak.

Marcin Matczak krytykuje PiS oraz rząd Donalda Tuska za działania wokół TK

W ocenie profesora, źródłem obecnego konfliktu są działania Prawa i Sprawiedliwości, które przez wiele lat całkowicie kontrolowało Trybunał Konstytucyjny. Ekspert wytknął także głowie państwa dążenie do zachowania dotychczasowego układu sił w tej instytucji.

„Jest oczywiste, że pierwotnym powodem tego, co wczoraj się stało, jest brutalne i bezprawne przejęcie kontroli nad TK przez PiS, który kontroluje tę instytucję od dekady, a teraz za pomocą prezydenta chce utrzymać - także nielegalnie - stan posiadania” – ocenił.

Taka diagnoza nie jest jednak równoznaczna z aprobatą dla kroków podjętych przez obecny gabinet. Prawnik negatywnie ocenił zaangażowanie funkcjonariuszy policji do rozwiązania konfliktu wokół Trybunału.

„Ale przejęcie siłowe kontroli nad TK przez uzbrojone oddziały policji oznacza popadnięcie w drugą skrajność. Użycie siły jest, jak to często bywa, znakiem bezsilności” – stwierdził.

Wątpliwości profesora wzbudziły też argumenty prawne dotyczące przerwy w pełnieniu obowiązków służbowych przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Ekspert już wcześniej sygnalizował, że w jego ocenie obowiązujące regulacje w ogóle nie przewidują takiego kroku.

Prezydent Karol Nawrocki ostro oceniony przez prof. Marcina Matczaka

Najbardziej zdecydowane słowa we wpisie prawnika padły pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Matczak oskarżył głowę państwa o celowe podsycanie sporu oraz postawę niegodną zajmowanego stanowiska.

„Główny winowajca obecnej fazy kryzysu zachował się wczoraj po pierwsze jako hipokryta, po drugie jak przywódca bandy kiboli, a nie głowa państwa” – napisał.

Wykładowca nawiązał także do opublikowanych w sieci materiałów wideo i fotografii dokumentujących piątkowe zajścia wewnątrz budynku TK. Pokusił się przy tym o własną interpretację zachowania prezydenta względem sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej.

„W świat poszły obrazki równie bulwersujące jak zdjęcia policyjnych hełmów otaczających sąd - Nawrocki przepychający brutalnie sędzię Korwin-Piotrowską, zaciśnięte zęby i pięści, a potem jakiś człowiek w dresie przepytujący sędziów TK” – stwierdził. „Trzeba sobie jasno powiedzieć, że mamy prezydenta, który ma coraz większe trudności w opanowaniu swojej fizycznej agresji wobec świata zewnętrznego” – ocenił.

Przytoczone słowa stanowią wyłącznie subiektywne opinie i zarzuty formułowane przez profesora, a nie oficjalne rozstrzygnięcia w kwestii odpowiedzialności głowy państwa.

Prof. Marcin Matczak o wieloletnich skutkach konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym

Według analizy prawnika, wydarzenia z piątku przyniosą znacznie groźniejsze skutki niż zwykła kłótnia na scenie politycznej. Matczak wyraża obawę, że kolejne ekipy rządzące mogą w przyszłości kopiować zastosowane właśnie rozwiązania.

„Jeżeli zaś wybory wygrają PiS z Konfederacją, to po TK nie zostanie kamień na kamieniu, bo właśnie pokazano, że spór prawny można rozstrzygać siłą i policją, z czego następny rząd skwapliwie skorzysta” – ostrzegł.

Wykładowca powątpiewa także, by przeforsowane obecnie rozwiązania pozwoliły na przywrócenie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego wśród obywateli.

„Nowy, szczątkowy TK, jeżeli się utrzyma, nie będzie miał autorytetu, tak jak nie miał dotąd. Jego wyroki będzie uznawał tylko rząd Tuska” – napisał.

W opinii eksperta, ostatnie posunięcia związane z Trybunałem mogą zrujnować starania o przywrócenie w Polsce praworządności na długie lata.

„Wczorajsza akcja przed TK moim zdaniem grzebie ten organ i kwestię praworządności na co najmniej dwie dekady. Zdjęcia uzbrojonej policji i interpretacje prawne, według których można usunąć z urzędu prezesa TK zarządzeniem, będą odbijały się potężnym, antypraworządnościowym refluksem przez lata” – napisał.

Prawnik stoi na stanowisku, że rządzący mieli alternatywne wyjście, polegające na wywieraniu nacisku na głowę państwa oraz próbie odpolitycznienia procedury powoływania sędziów do TK. Według niego zamiast tego postawiono na otwarte starcie.

„Po raz kolejny krótkoterminowy interes polityczny wziął górę nad budowaniem silnych instytucji. Ale to budowanie od dawna już żadnej sile politycznej się w Polsce nie opłaca” – podsumował.

Niżej znajduje się galeria fotografii dokumentujących zajścia wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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