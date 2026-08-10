Gdyby wybory odbyły się dziś, czy Karol Nawrocki by wygrał? Zaskakujące wyniki sondażu

Karol Nawrocki od roku jest prezydentem Polski. Jego awans do finałowego starcia, gdzie musiał zmierzyć się z Rafałem Trzaskowskim, dla wielu obserwatorów sceny politycznej nie był wcale jednoznacznym zwiastunem zwycięstwa. Sam wieczór wyborczy, przypadający na 1 czerwca 2025 roku, obfitował w ogromne emocje i niepewność.

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Początkowy triumf Trzaskowskiego i nagły zwrot akcji

Stacje takie jak TVP Info, TVN24 oraz Polsat News jako pierwsze przekazały widzom sondażowe rezultaty exit poll. Według szacunków pracowni IPSOS zwycięzcą drugiej tury okazał się Rafał Trzaskowski, gromadząc 50,3 proc. poparcia, podczas gdy Karol Nawrocki uzyskał 49,7 proc. głosów. Takie wieści wywołały wybuch radości w sztabie Trzaskowskiego. Mimo to, zwolennicy Nawrockiego nie tracili wiary w ostateczny sukces. Sytuacja uległa drastycznej zmianie zaledwie dwie godziny po zakończeniu głosowania, kiedy to zaczęły spływać wyniki z badania late poll.

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Zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2025

Dane z late poll odwróciły sytuację, dając przewagę Nawrockiemu. Błyskawiczny rozwój wydarzeń sprawił, że kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość wysunął się na czoło wyścigu i utrzymał tę pozycję aż do końca. Ostateczny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej potwierdził jego triumf. Karol Nawrocki zakończył rywalizację z wynikiem 50,89 proc., natomiast Rafał Trzaskowski musiał zadowolić się poparciem na poziomie 49,11 proc.

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Czy oddałbyś głos na Karola Nawrockiego? Wyniki najnowszego sondażu

Obecnie pojawia się pytanie o skalę społecznego poparcia dla prezydenta. Najświeższy sondaż przyniósł odpowiedź na kwestię ewentualnego głosowania na Karola Nawrockiego w najbliższych dniach. Wyniki badania prezentują się niezwykle intrygująco ze względu na ich symetryczny charakter. Dokładnie 47 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć oddania głosu na obecnego prezydenta, podczas gdy identyczna grupa badanych – również 47 proc. – opowiedziała się przeciwko niemu. Pozostałe 6 proc. respondentów nie potrafiło zająć jednoznacznego stanowiska.

Zrealizowane w dniach 7-8 sierpnia 2026 roku badanie objęło grupę 1022 pełnoletnich obywateli Polski, stanowiącą reprezentatywną próbę odzwierciedlającą strukturę krajowego elektoratu.