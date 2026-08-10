Przemysław Czarnek jako głowa rodziny bierze na siebie obowiązki związane z utrzymaniem domowej floty pojazdów. To on pilnuje, aby samochody były w pełni sprawne, a niezbędne kontrole techniczne odbywały się terminowo. Dziennikarze „Super Expressu” mieli okazję przyłapać polityka Prawa i Sprawiedliwości, gdy załatwiał sprawy motoryzacyjne w jednym z lubelskich warsztatów.

Polityk w warsztacie w Lublinie

Kandydata na szefa rządu z ramienia PiS zauważono w popularnym punkcie obsługi pojazdów, gdzie spokojnie pił kawę, ewidentnie oczekując na rozwój wydarzeń. Na pytanie o cel wizyty, polityk chętnie wyjaśnił całą sytuację.

- Odprowadziłem auto żony do przeglądu po 45 tys. przejechanych kilometrów. Wypiłem świetną kawę na miejscu i czekałem na syna, który miał po mnie przyjechać -

Takie zachowanie polityka zasługuje na uznanie, gdyż troska o bezpieczne podróże małżonki to postawa godna naśladowania. W końcu posiadanie takiego męża to dla każdej kobiety duży komfort.

Podstawy dbania o auto

Warto pamiętać, że regularne serwisowanie pojazdu to klucz do jego bezawaryjnej pracy i gwarancja bezpiecznych podróży. Terminowe wizyty w stacjach diagnostycznych są absolutną koniecznością. Odkładanie tych spraw na później zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem!

Kierowcy powinni też pamiętać o podstawowych czynnościach serwisowych, które można wykonać samodzielnie. Kontrola poziomu oleju w silniku oraz ilości płynu chłodniczego to absolutne minimum, które należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu, a już obowiązkowo przed wyjazdem w dalszą podróż. Ważne jest również pilnowanie właściwego ciśnienia w ogumieniu, ponieważ zbyt mała ilość powietrza skutkuje wyższym spalaniem i szybszym zużyciem opon, natomiast przepompowane koła słabiej trzymają się drogi.

Pielęgnacja nadwozia

Nie można również zapominać o czystości samochodu. Systematyczne mycie karoserii, zwłaszcza zimą, pomaga pozbyć się szkodliwej soli drogowej, która jest głównym winowajcą rdzewienia elementów blacharskich. Dodatkowo, zabezpieczanie lakieru woskiem co najmniej dwa razy w roku, połączone z profesjonalnym zabezpieczeniem podwozia raz na kilka lat, to bardzo dobre praktyki. Dbanie o auto i szybka reakcja na zużycie części to najlepszy sposób, by uniknąć przykrych awarii w trasie i znacznie zmniejszyć koszty utrzymania samochodu w dłuższej perspektywie.

Alfabet Millera - C jak Czarnek