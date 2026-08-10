Andrzej Morozowski nie spocznie na Powązkach. Wiemy, gdzie zostanie pochowany

Data i miejsce pogrzebu Andrzeja Morozowskiego

Bliscy oraz współpracownicy znanego dziennikarza TVN24 poinformowali o szczegółach jego ostatniego pożegnania. Gospodarz programu „Tak jest” i ceniony komentator sceny politycznej zostanie pochowany 14 sierpnia 2026 roku.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 na warszawskich Powązkach Wojskowych. Zgodnie z komunikatem, ta część będzie otwarta dla każdego, kto zechce oddać hołd zmarłemu. Ostatecznym miejscem spoczynku Andrzeja Morozowskiego będzie jednak cmentarz w Pyrach przy ul. Farbiarskiej. Złożenie ciała do grobu przebiegnie w ciszy, bez obecności kamer i dziennikarzy.

Andrzej Morozowski był jedną z najważniejszych twarzy telewizji TVN24, gdzie przez lata prowadził format "Tak jest". Zmarł w wieku 69 lat, przegrywając walkę z chorobą nowotworową. Dziennikarz osierocił syna Jana, a w żałobie pozostawił także żonę Agatę.

Kariera Morozowskiego obejmowała pracę w wielu prestiżowych redakcjach, takich jak Radio Zet czy TVN24. Mimo że był absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, związał swoje życie z dziennikarstwem. W latach 90. był głosem Radia Zet, a jednocześnie współpracował z Telewizją Polską jako reporter "Teleexpressu". Od 2001 roku budował potęgę TVN24, prowadząc liczne programy publicystyczne, w tym kultowe "Kuluary" czy "Rozmowę bardzo polityczną".

Na cmentarzu, gdzie spocznie Morozowski jest pochowana jedna z ofiar katastrofy smoleńskiej

Podwarszawski cmentarz w Pyrach jest miejscem wiecznego odpoczynku wielu zasłużonych osobistości. Wśród pochowanych tam polityków i naukowców znajdują się m.in. wicepremier PRL Józef Kozioł oraz ministrowie Antoni Mierzwiński i Andrzej Szozda. Na tej samej nekropolii pochowany został również ks. Ryszard Rumianek, były rektor UKSW, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej.

Sama nekropolia w Pyrach ma bogatą historię, sięgającą 1945 roku. Powstała wraz z tworzeniem lokalnych struktur parafialnych. Na jej terenie spoczywają m.in. obrońcy Warszawy z 1939 roku, powstańcy warszawscy oraz więźniowie z Pawiaka.