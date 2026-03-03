Ewakuacja Polaków z regionu konfliktu. Premier Tusk podał konkretne liczby

Polska skutecznie wywiozła ze strefy zagrożenia niemal 500 osób w związku z eskalacją napięcia.

Donald Tusk zapewnia, że flota rządowa czeka w pełnej gotowości na masową ewakuację.

Tysiące Polaków przebywających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może wymagać pomocy międzynarodowej.

Sprawdź oficjalne wytyczne i dowiedz się, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w regionie.

Tusk: Blisko 500 Polaków wróciło do kraju

Podczas spotkania z dziennikarzami przed posiedzeniem Rady Ministrów, premier Donald Tusk ujawnił najnowsze statystyki dotyczące obywateli przebywających w rejonie starć izraelsko-irańskich. Szef rządu zaznaczył, że służby zaopiekowały się grupą ponad 480 osób, które ze względu na działania zbrojne musiały natychmiast uciekać z miejsc swojego pobytu.

Cała operacja powrotu do kraju udała się dzięki ścisłemu współdziałaniu biur podróży z polskimi placówkami konsularnymi.

Te działania stanowią dowód na to, jak sprawnie może przebiegać koordynacja między administracją państwową a sektorem prywatnym w momentach kryzysowych.

– Udało się skutecznie zaopiekować grupą ponad 480 osób z tych miejsc, które były zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi, gdzie opuszczenie tych miejsc stało się potrzebą chwili – poinformował szef rządu, podkreślając skalę operacji przeprowadzonej we współpracy z biurami podróży.

Rządowa flota w gotowości. Bezpieczeństwo jest priorytetem

Władze cywilne oraz wojskowe nie poprzestają na bieżących działaniach i aktywnie szykują się na możliwość pogorszenia sytuacji. Aby zapewnić niezbędny transport lotniczy, podjęto decyzję o wstrzymaniu lotów o statusie VIP, dzięki czemu wszystkie maszyny rządowe są w pełnej dyspozycji do natychmiastowego użycia.

Premier dodał również, że Ministerstwo Obrony Narodowej wydzielił już odpowiednie siły i środki niezbędne do wsparcia takiej operacji.

– Wszyscy otrzymali regularne wsparcie naszych placówek konsularnych i przy współpracy z biurami podróży, opuścili Izrael, Jordanię i Liban. Są już w Polsce lub w drodze do Polski – przekazał premier, zapewniając o stałym kontakcie służb z obywatelami.

– Jesteśmy przygotowani, mówiłem już o tym kilkadziesiąt godzin temu, do akcji ewakuacyjnej, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, przede wszystkim są przygotowane samoloty – zadeklarował Donald Tusk podczas wystąpienia.

Trudna operacja logistyczna na Bliskim Wschodzie

Szef rządu nie ukrywał, że potencjalna masowa ewakuacja to przedsięwzięcie niezwykle skomplikowane pod względem organizacyjnym. Problemem nie jest dostępność samolotów, lecz nieprzewidywalne warunki panujące w rejonie walk.

Podstawowym warunkiem przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji ratunkowej pozostaje zagwarantowanie bezpiecznych korytarzy powietrznych oraz dostępności lotnisk.

– MON przygotowało także odpowiednie siły i środki – dodał szef Rady Ministrów. – Chcemy mieć do dyspozycji wszystkie samoloty, które są w naszej gestii, aby w razie potrzeby i możliwości, bo tu przede wszystkim chodzi o możliwości, a więc musi taki samolot mieć, gdzie wylądować i musi być zidentyfikowana grupa osób, która znajdzie się w odpowiednim momencie na odpowiednim lotnisku – tłumaczył premier, wskazując na logistyczne ograniczenia operacji.

Tysiące Polaków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Donald Tusk zwrócił szczególną uwagę na specyficzną sytuację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zawieszenie części połączeń rejsowych sprawiło, że tysiące turystów mają problem z powrotem do domów. Według wyliczeń premiera, w ZEA przebywa obecnie około 14 tysięcy naszych rodaków, a łącznie w tym zagrożonym rejonie znajduje się aż 400 tysięcy obywateli Unii Europejskiej.

Polska dyplomacja utrzymuje stały kontakt z partnerami z UE, by w razie konieczności uruchomić wspólne i skoordynowane działania ewakuacyjne z rejonu Zatoki Perskiej.

– I wszyscy są mniej czy bardziej zainteresowani jakąś perspektywą ewakuacji, w przypadku kiedy napięcie będzie większe. Na razie sytuacja nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla naszych obywateli w tym miejscu – uspokajał Donald Tusk.

Wytyczne MSZ dla podróżujących

W związku z niestabilną sytuacją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa Polaków przebywających w regionie do zachowania szczególnej ostrożności i stosowania się do procedur bezpieczeństwa:

Rejestracja w systemie Odyseusz: To kluczowe narzędzie, dzięki któremu konsul może zlokalizować obywatela i szybko się z nim skontaktować w razie zagrożenia.

To kluczowe narzędzie, dzięki któremu konsul może zlokalizować obywatela i szybko się z nim skontaktować w razie zagrożenia. Śledzenie komunikatów MSZ: Należy na bieżąco sprawdzać informacje dla podróżujących publikowane na stronach resortu oraz w mediach społecznościowych.

Należy na bieżąco sprawdzać informacje dla podróżujących publikowane na stronach resortu oraz w mediach społecznościowych. Unikanie tłumów: Odradza się przebywanie w miejscach publicznych, na demonstracjach i zgromadzeniach, które mogą stać się celem ataku.

Odradza się przebywanie w miejscach publicznych, na demonstracjach i zgromadzeniach, które mogą stać się celem ataku. Kontakt z dyplomatami: W razie jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby pomocy, należy niezwłocznie dzwonić do najbliższej ambasady lub konsulatu RP.

Rząd w Warszawie zapewnia, że monitoruje sytuację przez 24 godziny na dobę i jest gotowy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby chronić życie i zdrowie swoich obywateli.

