Nie żyje Adam Chełstowski. Poruszające słowa polityków o zmarłym fotografie

Adam Chełstowski odszedł w wieku zaledwie 50 lat. Jego śmierć była nagła i niespodziewana, zwłaszcza że artysta jeszcze kilka dni temu aktywnie pracował przy Wiejskiej, fotografując prezydenta Karola Nawrockiego podczas wystąpienia szefa dyplomacji, Radosława Sikorskiego.

Tragiczną wiadomość przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych Polska Agencja Fotografów Forum. O okolicznościach dramatu wspomniał również w sieci inny fotograf, Jan Wojciech Łaski. Agencja, z którą zmarły był związany przez ćwierć wieku, opublikowała wyjątkowo poruszające pożegnanie swojego kolegę.

- Wczoraj wieczorem odszedł nagle Adam Chełstowski. Najlepszy polski fotograf swego pokolenia. Od 25 lat był związany z naszą agencją. Nie usłyszymy już jego perlistego śmiechu, stukotu kowbojskich butów. I nie zobaczymy nowych, jak zawsze trafionych w punkt zdjęć. Za wcześnie odszedłeś, Adasiu. Żonie i synowi składamy wyrazy najgłębszego współczucia - napisał.

Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Bosak żegnają fotografa

Informacja o śmierci Chełstowskiego głęboko dotknęła wielu polityków, dla których jego obecność na korytarzach sejmowych była czymś naturalnym. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zareagował na to wydarzenie, publikując wpis pełen osobistego żalu i smutku.

„Umarł Adam Chełstowski. Fotoreporter sejmowy. Fantastyczny człowiek. Kumpel. Żegnaj….”

Głos zabrał również wicemarszałek Krzysztof Bosak, który także był wstrząśnięty nagłym odejściem mężczyzny. Polityk Konfederacji podkreślił, że ich ścieżki wielokrotnie przecinały się podczas pracy w parlamencie, doceniając warsztat zmarłego fotoreportera.

Z bólem żegnamy zmarłego nagle Adama Chełstowskiego, świetnego fotoreportera, z którym nasze drogi wielokrotnie się przecinały na sejmowych korytarzach. Odszedł wczoraj w wieku 50 lat. Składam wyrazy głębokiego współczucia jego Żonie i Synowi. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ś.p. Adamie i jego pogrążonych w żałobie bliskich.

Wyrazy współczucia płyną także ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii, Rafał Bochenek, zamieścił w internecie wpis, w którym zwrócił uwagę na dyskrecję i profesjonalizm zmarłego. Zaznaczył, że fotograf zawsze potrafił uchwycić to, czym żyła w danym momencie Polska.

Zawsze z boku, a jednocześnie w centrum wydarzeń... Dyskretny - był tam gdzie działy się rzeczy najważniejsze. Profesjonalny - pokazywał to, czym żyła cała Polska. Życzliwy, nienachalny ... dobry człowiek. Nie chce się wierzyć. Niech spoczywa w spokoju🕯Wyrazy współczucia dla Najbliższych.”

Wiadomość o śmierci 50-latka wstrząsnęła również Krystyną Pawłowicz. Była posłanka we wspomnieniu przywołała charakterystyczny styl bycia fotografa, zwracając uwagę na jego nieodłączny uśmiech oraz oryginalny ubiór.

Niemożliwe…Zawsze uśmiechnięty i życzliwy. Był wszędzie. Wielka szkoda. Kiedyś w skórzanym kapeluszu, wyglądał jak z innego świata. Taki młody człowiek…- napisała w poruszających słowach.