Cristiano Ronaldo uciekł z rodziną z Rijadu. Powodem operacja "Epicka Furia"

Napięcie na Bliskim Wschodzie zmusiło Cristiano Ronaldo do natychmiastowej ucieczki.

Gwiazdor futbolu zabrał rodzinę na pokład prywatnego odrzutowca lecącego do Hiszpanii.

Bezpośrednią przyczyną wylotu mógł być atak dronów na amerykańską placówkę w Rijadzie.

Poznaj szczegóły nocnej podróży Portugalczyka i trasę jego przelotu nad Morzem Śródziemnym.

Cristiano Ronaldo skończył 40 lat!

Po sobotnim rozpoczęciu operacji "Epicka Furia" przez wojska USA i Izraela, sytuacja w regionie stała się dramatyczna. Wiele osób w obawie o życie szuka drogi ucieczki. Do tego grona dołączył Cristiano Ronaldo, który zdecydował się na błyskawiczny wyjazd z Arabii Saudyjskiej, co potwierdzają doniesienia medialne z Portugalii.

„Portugalski gwiazdor Cristiano Ronaldo opuścił saudyjską stolicę w czasie bombardowań Iranu” – przekazał portal „Sapo”.

Piłkarz na co dzień rezydował w Rijadzie wraz z partnerką Georginą Rodriguez oraz piątką dzieci. To właśnie chęć zapewnienia im bezpieczeństwa była motorem napędowym decyzji o opuszczeniu kraju.

Nocna ewakuacja Ronaldo. Szczegóły lotu do Madrytu

Dziennikarskie śledztwo wykazało, że operacja przebiegła w pełnej dyskrecji, ale bardzo sprawnie. W poniedziałkowy wieczór z lotniska w Rijadzie podrywał się prywatny Bombardier Global Express 6500 należący do zawodnika. Pilot obrał kurs na Hiszpanię, starannie omijając strefy zagrożenia, lecąc nad Egiptem i Morzem Śródziemnym. Samolot bezpiecznie wylądował w Madrycie we wtorek rano.

Zagraniczne media, w tym „Diario de Noticias” oraz CNN Brasil, wskazują, że wybór kierunku nie był przypadkowy. Stolica Hiszpanii to dla byłego gracza Realu drugi dom, w którym posiada liczne nieruchomości, inwestycje i grono zaufanych przyjaciół, co czyniło to miasto naturalnym azylem.

Drony nad stolicą i kontuzja piłkarza. Dlaczego Ronaldo wyjechał?

Ucieczka zbiegła się z gwałtowną eskalacją działań zbrojnych. W odpowiedzi na ataki, Iran uderzył w amerykańskie cele wojskowe i dyplomatyczne w regionie. Impulsem do wylotu mogło być wtorkowe ostrzelanie dronami ambasady USA w Rijadzie.

Co ciekawe, nagły wyjazd nie wpłynie negatywnie na sytuację sportową jego klubu, Al-Nassr. Ronaldo i tak nie wystąpiłby w meczu ligowym zaplanowanym na dni 5-7 marca. Wykluczenie ze składu z powodu kontuzji pozwoliło mu na podjęcie szybkiej decyzji o ewakuacji bez ponoszenia konsekwencji zawodowych.