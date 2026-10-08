Donald Tusk zwołał pilną naradę w KPRM. Premier reaguje na ataki w szkołach

Z informacji opublikowanych przez rzecznika rządu wynika, że szef rządu podjął stanowcze kroki w obliczu ostatnich aktów przemocy. Adam Szłapka poinformował w serwisie X, że Donald Tusk zarządził spotkanie, w którym wezmą udział szefowie resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji i zdrowia. W rozmowach, które rozpoczną się o godzinie 13:00, będą uczestniczyć również główny komendant policji oraz koordynator ds. służb specjalnych. Wezwani zostali więc: szef MSWiA Marcin Kierwiński, szefowa MEN Barbara Nowacka, minister cyfryzacji wicepremiea Krzysztof Gawkowski, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak oraz Komendant Główny Policji, gen. Marek Boroń.

Bezpośrednią przyczyną tych działań jest tragedia, do której doszło 8 października w miejscowości Leszczydół-Nowiny w powiecie wyszkowskim. Piętnastoletni uczeń wtargnął na teren placówki z niebezpiecznym narzędziem, raniąc trzy osoby. Niestety, obrażenia 37-letniej pracownicy szkoły okazały się śmiertelne.

W związku z aktami przemocy w szkołach Premier @donaldtusk wezwał dziś na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego Policji.— Adam Szłapka (@adamSzlapka) October 8, 2026

Atak w szkole. 19-latek zatrzymany

Zaledwie dzień wcześniej, 7 października, doszło do podobnego incydentu w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Dziewiętnastoletni Jakub Z. użył noża, raniąc dziewięć osób, w tym uczniów i nauczycieli. Dariusz Korneluk, prokurator krajowy, ujawnił dodatkowo, że napastnik posiadał przy sobie własnoręcznie skonstruowany ładunek wybuchowy. Na szczęście, jak podano do wiadomości publicznej, życie poszkodowanych w tym zdarzeniu nie jest zagrożone.