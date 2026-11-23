Spis treści TV Republika o tajnej grupie R. MSWiA i Marcin Kierwiński odpowiadają

• Do Prokuratury Krajowej wpłynęło oficjalne zawiadomienie polskiej policji dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Telewizję Republika.

• Sprawa obejmuje zniesławienie oraz znieważenie Komendanta Głównego Policji i mundurowych po publikacjach stacji o rzekomej tajnej „grupie R” wymierzonej w telewizję.

• Funkcjonariusze kategorycznie dementują te doniesienia, nazywając je fałszywą narracją krzywdzącą policjantów i podważającą zaufanie społeczne.

Spór wokół doniesień o tak zwanej „grupie R” przenosi się na drogę prawną. Kierownictwo polskiej policji podjęło oficjalne kroki w odpowiedzi na publikacje w mediach społecznościowych oraz materiały emitowane przez telewizję kierowaną przez Tomasza Sakiewicza. Przedstawiciele służb ocenili, że zarzuty dotyczące funkcjonowania tajnej komórki wymierzonej w TV Republika bezpośrednio godzą w dobre imię formacji.

Śledczy z Prokuratury Krajowej otrzymali już dokumenty informujące o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o zniesławienie i znieważenie zarówno szefa policji, jak i konkretnych funkcjonariuszy. Służby jednoznacznie określają przekazy medialne stacji jako celowe tworzenie nieprawdziwej narracji.

„Nie ma zgody na rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz przedstawianie okoliczności, które nie znajdują potwierdzenia w faktach” – przekazała formacja w ostrym komunikacie.

W ocenie mundurowych tego typu materiały uderzają bezpośrednio w konkretnych funkcjonariuszy, a dodatkowo osłabiają poczucie bezpieczeństwa obywateli i niszczą ich zaufanie do służb.

TV Republika o tajnej grupie R. MSWiA i Marcin Kierwiński odpowiadają

Prawicowe media od dłuższego czasu regularnie eksploatują temat domniemanej „grupy R”. Z informacji przekazywanych przez TV Republika wynikało, że w działania wymierzone w tę stację mieli angażować się ważni politycy, wliczając w to ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Sprawa zyskała taki rozgłos, że na ten temat z mównicy sejmowej wypowiadał się między innymi poseł Maciej Małecki.

Mundurowi kategorycznie zaprzeczają tym doniesieniom i zapewniają, że wszystkie działania policjantów odbywają się w granicach obowiązującego prawa. Do medialnych zarzutów odniosło się również kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Czesław Mroczek już wcześniej zadeklarował, że wobec osób powielających takie oskarżenia zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje prawne.

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