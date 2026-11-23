• Marta Nawrocka nagrała specjalne przesłanie na potrzeby międzynarodowej akcji „Every Child Has the Right”.

• Pierwsza dama wezwała do obrony najmłodszych przed agresją i mową nienawiści, także w przestrzeni cyfrowej.

• W swoim przemówieniu odwołała się do międzynarodowego spotkania, które odbyło się w Warszawie.

• Nagranie opublikowała w sieci Żaklina Skowrońska, co spotkało się z niejednoznacznym odbiorem użytkowników.

Kwestia bezpieczeństwa najmłodszych po raz kolejny stała się tematem publicznego wystąpienia, które przygotowała Marta Nawrocka. Małżonka prezydenta Karola Nawrockiego nagrała materiał wideo na potrzeby międzynarodowej kampanii społecznej „Every Child Has the Right”. Przemawiając do odbiorców z zagranicy, skupiła się na konieczności obrony dzieci przed agresją oraz pułapkami czyhającymi w przestrzeni wirtualnej.

Wideo z udziałem prezydentowej zamieściła w serwisie X Żaklina Skowrońska, co wywołało wśród komentujących bardzo zróżnicowane emocje. Podczas gdy jedna grupa internautów chwaliła zaangażowanie pierwszej damy, inni użytkownicy skoncentrowali swoją uwagę bezpośrednio na autorce samego wpisu.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka w przesłaniu skierowanym na międzynarodową kampanię „Every Child Has the Right”💙 https://t.co/JiEBZsV4ZH— Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) November 23, 2026

Marta Nawrocka o ochronie dzieci w sieci. Nawiązała do warszawskiej konferencji

Najnowsze nagranie pierwszej damy stanowi bezpośrednie nawiązanie do wydarzenia pod hasłem „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność”, które miało miejsce w stolicy w dniach 18 i 19 listopada. Warszawskie spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy samej Marty Nawrockiej, a do udziału w debacie zaproszono zagranicznych delegatów oraz specjalistów zajmujących się ochroną najmłodszych w sieci.

W aktualnym wystąpieniu małżonka głowy państwa zaznaczyła wyraźnie, że debata dotycząca zagrożeń w przestrzeni cyfrowej musi być kontynuowana również po zamknięciu oficjalnych obrad.

„Jednak rozmowa o tym, jak chronić młodszych w sieci się nie kończy” – zaznaczyła Marta Nawrocka.

Pierwsza dama zaakcentowała także, jak istotne jest współdziałanie na szczeblu międzynarodowym. W tym kontekście przypomniała, że w trakcie warszawskiej konferencji swoje stanowiska prezentowali delegaci ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Litwy, Rumunii i Słowenii.

Marta Nawrocka apeluje w sprawie hejtu i przemocy wobec najmłodszych

Kolejna część wystąpienia Marty Nawrockiej dotyczyła problemu mowy nienawiści oraz agresji, z którymi młodzi ludzie stykają się zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym. Pierwsza dama oceniła, że dzieciom należy zapewnić skuteczną ochronę bez względu na to, skąd nadchodzi niebezpieczeństwo.

„Każde zasługuje na dzieciństwo wolne od strachu, pełne miłości i troski. Bezpieczne dzieciństwo nie może być przywilejem. Ono jest prawem” – powiedziała pierwsza dama.

Małżonka prezydenta zwróciła też uwagę na to, że ciężar dbania o bezpieczeństwo dzieci spoczywa na osobach dorosłych. Swoją wypowiedź podsumowała zwięzłym wezwaniem do podjęcia wspólnych kroków w tej sprawie.

„A naszym obowiązkiem jest tego prawa strzec. Bądźmy w tym razem” – zaapelowała Marta Nawrocka.

Wystąpienie Marty Nawrockiej na platformie X. Reakcje internautów na wpis Żakliny Skowrońskiej

Opublikowane przez Żaklinę Skowrońską wideo z udziałem pierwszej damy wywołało ożywioną wymianę zdań wśród użytkowników platformy X. Pod materiałem obok słów poparcia dla inicjatywy Marty Nawrockiej znalazły się także krytyczne uwagi wymierzone bezpośrednio w autorkę posta.

Poruszony w nagraniu problem stanowi rozwinięcie dotychczasowej działalności publicznej małżonki prezydenta, która w ostatnim czasie skupiała się właśnie na niebezpieczeństwach czyhających na dzieci w sieci.

Warto przypomnieć, że podczas warszawskiego szczytu z udziałem delegacji z kilku krajów dyskutowano o zjawisku cyberprzemocy, hejcie oraz ochronie prywatności. Uczestnicy spotkania analizowali również rolę i odpowiedzialność instytucji oraz dorosłych w zapewnianiu bezpieczeństwa młodemu pokoleniu.

Wideo nagrane na potrzeby akcji „Every Child Has the Right” wpisuje się w ten sam nurt działań. Pierwsza dama Marta Nawrocka stoi na stanowisku, że dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych wymaga międzynarodowej solidarności ponad podziałami granicznymi.

Poniżej galeria zdjęć: Wszystkie stroje Marty Nawrockiej z konferencji

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