Spis treści Tomasz Lis przeprasza Danutę Holecką za tekst w „Newsweeku”

Zakończył się konflikt pomiędzy Danutą Holecką a Tomaszem Lisem. Na łamach najnowszego wydania tygodnika „Newsweek” zamieszczono oficjalne przeprosiny oraz sprostowanie. Pełniący funkcję redaktora naczelnego pisma w latach 2012–2022 Tomasz Lis wyraził w komunikacie ubolewanie z powodu naruszenia prywatności oraz dobrego imienia dziennikarki.

Cała historia sięga czerwca 2019 roku, gdy na pierwszej stronie „Newsweeka” umieszczono wizerunek Holeckiej. Zdjęcie opatrzono wówczas jednoznacznym nagłówkiem „Gotowa na wszystko. Jak niezbyt zdolna dziennikarka, która jest twarzą i szefową Wiadomości, zabiega o karierę, sławę i względy polityków PiS”. Opublikowany w tym samym wydaniu artykuł doprowadził ostatecznie do batalii przed sądem.

Tomasz Lis przeprasza Danutę Holecką za tekst w „Newsweeku”

W wydanym komunikacie Tomasz Lis przeprosił Danutę Holecką za godzenie w jej dobra osobiste, wskazując bezpośrednio na jej prywatność i dobre imię. Sprawa dotyczyła publikacji nieprawdziwych doniesień, które negatywnie wpłynęły na wizerunek dziennikarki.

„Ja, niżej podpisany, jako były redaktor naczelny tygodnika »Newsweek Polska«, przepraszam Panią Danutę Dunin-Holecką za naruszenie jej dóbr osobistych - dobrego imienia i prywatności, w artykule pt. »Królowa wiadomości«, opublikowanym w papierowym wydaniu tygodnika »Newsweek Polska« z dnia 17 czerwca 2019 r., przez zamieszczenie nieprawdziwych twierdzeń dotyczących pozowania przez Danutę Dunin-Holecką do wspólnych zdjęć z większością polityków PiS, utrzymywania pozazawodowych relacji z tymi politykami oraz opisujących rady udzielane synom w kwestii zakupów” – napisał w oświadczeniu Tomasz Lis, były redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”.