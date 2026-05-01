Donald Tusk zdecydowanie reaguje na zapowiedzi Karola Nawrockiego. Poszło o konstytucję

Reakcja Donalda Tuska na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego

Pierwszego dnia maja szef rządu postanowił skomentować plany głowy państwa w sprawie tworzenia zupełnie nowej ustawy zasadniczej. Na platformie X premier Donald Tusk opublikował konkretny wpis.

„Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej.”

Jest to otwarte odniesienie się Donalda Tuska do najnowszych pomysłów prezydenta. Głowa państwa od jakiegoś czasu zapowiadała start rozbudowanych dyskusji i działań zmierzających do stworzenia odrębnego projektu konstytucyjnego.

Rada ds. nowej Konstytucji rozpocznie prace w Święto Narodowe

Kancelaria Prezydenta RP komunikowała już w przeszłości, że uroczyste zainaugurowanie działalności Rady ds. nowej Konstytucji nastąpi 3 maja. W Święto Narodowe Karol Nawrocki weźmie udział w obchodach zaplanowanych w Archikatedrze św. Jana i na Zamku Królewskim. Właśnie tam wręczy Ordery Orła Białego oraz nakreśli główne założenia swojego pomysłu, który ma stanowić absolutnie pionierskie podejście do modyfikacji ustroju państwowego.

Rafał Leśkiewicz o pracach rady. Znamy skład gremium

Według zapewnień Rafała Leśkiewicza, pełniącego funkcję rzecznika prezydenta, powołany zespół ma działać niezwykle prężnie i skupiać się na meritum. W wypowiedzi przytoczonej przez media wskazał na powagę sytuacji.

„To nie będzie żadna dyskusja dla pozoru. To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach.”

W szeregach nowej rady zasiądą wyznaczeni politycy reprezentujący wszystkie kluby poselskie w liczbie dwóch na każdy z nich, a także po jednym przedstawicielu kół poselskich. Dodatkowo w zespole znajdą się uznani prawnicy i znawcy prawa konstytucyjnego. Głównym zadaniem gremium będzie wypracowanie ostatecznego projektu konstytucji jeszcze zanim dobiegnie końca obecna kadencja głowy państwa.

Konflikty o nową konstytucję są wpisane w plan Pałacu Prezydenckiego

Komentatorzy nie mają złudzeń, że debata nad nową ustawą zasadniczą zaogni relacje na polskiej scenie politycznej. Otoczenie Karola Nawrockiego deklaruje jednak pełną gotowość na takie starcia. Według rzecznika Rafała Leśkiewicza ścieranie się odmiennych punktów widzenia jest wręcz pożądane w całym procesie. Harmonogram zakłada rozpoczęcie prac od intensywnej wymiany myśli, następnie opracowanie jednolitego dokumentu, by ostateczny głos oddać w ręce parlamentarzystów oraz obywateli w ramach referendum.

Zmiany ustrojowe i kolejne ciała doradcze prezydenta Karola Nawrockiego

Analitycy zgodnie podkreślają, że modyfikacja konstytucji to proces radykalnie przebudowujący państwowe fundamenty, a nie wyłącznie poprawki o charakterze kosmetycznym. Sam prezydent zwiastuje zresztą kolejne ruchy, zapowiadając szybkie powołanie do życia Rady ds. Polonii i Polaków za granicą. Przy prezydencie Polski prężnie funkcjonuje już kilkanaście różnych ciał doradczych. Obserwatorzy zaznaczają jednak, że środowy wpis Donalda Tuska to wyraźny znak, iż ścieżka do ewentualnego przyjęcia nowej ustawy zasadniczej będzie długa i usłana politycznymi konfliktami.

