Sztuczna inteligencja wybrała najprzystojniejszych polityków. Zwycięzca mógł być tylko jeden

Sztuczna inteligencja stworzyła ranking atrakcyjności polityków

Sztuczna inteligencja przygotowała zestawienie najbardziej atrakcyjnych polskich polityków. Wyniki tego rankingu mogą wywołać spore zaskoczenie u wielu osób. W klasyfikacji uwzględniono kilka znanych postaci, a dla niektórych przygotowano nawet specjalne wyróżnienia.

Liderem rankingu okazał się Rafał Trzaskowski. Zgodnie z oceną sztucznej inteligencji, prezydent Warszawy to typ tak zwanego "polityka eksportowego", doskonale wypadającego na arenie międzynarodowej. Jego głównym atutem jest naturalny luz, dzięki któremu w eleganckim garniturze prezentuje się swobodnie i bez sztucznej sztywności.

Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki. Ze względu na swoją sportową przeszłość, w tym boks, prezes IPN wnosi do świata polityki aurę "twardego faceta". Jego postawna sylwetka, wyraziste rysy twarzy oraz emanująca pewność siebie są dla wielu odbiorców wyznacznikiem męskiej atrakcyjności.

Na trzecim stopniu podium znalazł się Krzysztof Bosak. Przedstawiciel Konfederacji od wielu lat konsekwentnie utrzymuje doskonałą formę. Jego regularne, nieco chłopięce rysy twarzy z upływem czasu nabrały dojrzalszego wyrazu. Zawsze perfekcyjnie ułożone włosy i brak modowych pomyłek to jego znaki rozpoznawcze.

Którzy politycy znaleźli się poza pierwszą trójką? Tobiasz Bocheński i Radosław Sikorski

Czwartą pozycję w zestawieniu zajął Tobiasz Bocheński z Prawa i Sprawiedliwości. Określany mianem "nadziei młodego pokolenia" prawej strony sceny politycznej, wyróżnia się wysokim wzrostem i nienagannymi manierami. Jego "czysty", profesjonalny wizerunek to cechy typowego inteligenta dbającego o najmniejsze detale. Sztuczna inteligencja porównała jego styl do młodego prawnika pracującego na Wall Street.

Pierwszą piątkę zamyka obecny minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski. Algorytmy doceniły jego szlachetną urodę, która z wiekiem zyskuje dodatkowy charakter. Szef dyplomacji został określony jako polskie ucieleśnienie "silver foxa". Emanuje z niego obycie w świecie i ogromna pewność siebie, wynikająca z bogatego życiowego doświadczenia.

Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz z dodatkowymi wyróżnieniami od AI

W przygotowanym przez AI rankingu pojawiły się również specjalne wyróżnienia. Jedno z nich powędrowało do Sławomira Mentzena, docenionego za niesamowitą swobodę oraz "młodzieżowy" urok, który przyciąga na jego spotkania ogromne tłumy sympatyków. Drugie wyróżnienie trafiło do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister obrony narodowej zyskał uznanie za swój stabilny, budzący zaufanie wizerunek, przywodzący na myśl idealnego "dobrego męża i ojca".