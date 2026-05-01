Karol Nawrocki rusza z wielkim projektem. Zmiana Konstytucji to dopiero początek

Będzie nowa Rada z inicjatywy prezydenta

Prezydent stawia wszystko na jedną kartę i rusza z wielkim projektem. Karol Nawrocki zbiera ludzi do zmiany ustawy zasadniczej. Już 3 maja rusza Rada ds. nowej Konstytucji. Pałac Prezydencki zapowiada nową jakość w działaniu wybranego zespołu.

Jak zapowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, to nie będzie żadna „dyskusja dla pozoru”. „To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach” – podkreśla. Ma być konkret i ciężka robota.

Kto usiądzie przy stole ds. nowej konstytucji?

W skład rady mają wejść politycy i eksperci z różnych stron barykady. Każdy klub poselski dostanie po dwóch przedstawicieli, zaś koła poselskie po jednym. Do tego konstytucjonaliści i specjaliści od prawa.

Ich celem będzie przygotować projekt nowej konstytucji jeszcze przed końcem kadencji prezydenta.

Będą spory? O to chodzi

Nie ma co się łudzić, łatwo nie będzie. Różne wizje państwa, różne interesy i twarde stanowiska. Ale, jak przekonuje Pałac Prezydencki, właśnie o to chodzi.

„Muszą się ścierać różne poglądy” – mówi Leśkiewicz. Najpierw burza mózgów, potem wspólny projekt, a na końcu decyzja parlamentu i referendum.

Uroczysty start 3 maja

Ogłoszenie rady nie jest przypadkowe. Prezydent Karol Nawrocki pojawi się tego dnia na uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja – m.in. w Archikatedrze św. Jana i na Zamku Królewskim. Tam wręczy Ordery Orła Białego i oficjalnie ruszy z projektem, który może zmienić ustrój państwa.

To dopiero początek inicjatyw

Na tym nie koniec. W najbliższych dniach prezydent powoła też kolejną radę – tym razem ds. Polonii i Polaków za granicą. Już teraz przy głowie państwa działa kilkanaście takich gremiów doradczych.

Zdaniem ekspertów plan jest ambitny, a stawka ogromna. Nowa konstytucja to nie kosmetyka, tylko zmiana fundamentów państwa. Teraz wszystko zależy od tego, czy politycy będą w stanie się dogadać.

