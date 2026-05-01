Karol Nawrocki rusza z wielkim projektem. Zmiana Konstytucji to dopiero początek

Dariusz Brzostek
2026-05-01 17:09

Wielkie zmiany w państwie coraz bliżej. Już 3 maja, w symbolicznym dniu uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, prezydent Karol Nawrocki zrobi pierwszy krok do napisania nowej ustawy zasadniczej. Tego dnia powoła pierwszych członków specjalnej Rady ds. nowej Konstytucji.

Karol Nawrocki

Spis treści

  1. Nowa Rada ds. Konstytucji z inicjatywy Karola Nawrockiego
  2. Politycy i eksperci w zespole ds. nowej konstytucji
  3. Spory w Pałacu Prezydenckim są wpisane w projekt
  4. Start prac nad konstytucją 3 maja
  5. Kolejne rady przy prezydencie

Będzie nowa Rada z inicjatywy prezydenta  

Prezydent stawia wszystko na jedną kartę i rusza z wielkim projektem. Karol Nawrocki zbiera ludzi do zmiany ustawy zasadniczej. Już 3 maja rusza Rada ds. nowej Konstytucji. Pałac Prezydencki zapowiada nową jakość w działaniu wybranego zespołu.

Jak zapowiada rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, to nie będzie żadna „dyskusja dla pozoru”. „To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach” – podkreśla. Ma być konkret i ciężka robota. 

Kto usiądzie przy stole ds. nowej konstytucji?

W skład rady mają wejść politycy i eksperci z różnych stron barykady. Każdy klub poselski dostanie po dwóch przedstawicieli, zaś koła poselskie po jednym. Do tego konstytucjonaliści i specjaliści od prawa.

Ich celem będzie przygotować projekt nowej konstytucji jeszcze przed końcem kadencji prezydenta.

Będą spory? O to chodzi

Nie ma co się łudzić, łatwo nie będzie. Różne wizje państwa, różne interesy i twarde stanowiska. Ale, jak przekonuje Pałac Prezydencki, właśnie o to chodzi.

Muszą się ścierać różne poglądy” – mówi Leśkiewicz. Najpierw burza mózgów, potem wspólny projekt, a na końcu decyzja parlamentu i referendum.

Uroczysty start 3 maja

Ogłoszenie rady nie jest przypadkowe. Prezydent Karol Nawrocki pojawi się tego dnia na uroczystościach Święta Narodowego Trzeciego Maja – m.in. w Archikatedrze św. Jana i na Zamku Królewskim. Tam wręczy Ordery Orła Białego i oficjalnie ruszy z projektem, który może zmienić ustrój państwa.

To dopiero początek inicjatyw

Na tym nie koniec. W najbliższych dniach prezydent powoła też kolejną radę – tym razem ds. Polonii i Polaków za granicą. Już teraz przy głowie państwa działa kilkanaście takich gremiów doradczych.

Zdaniem ekspertów plan jest ambitny, a stawka ogromna. Nowa konstytucja to nie kosmetyka, tylko zmiana fundamentów państwa. Teraz wszystko zależy od tego, czy politycy będą w stanie się dogadać.

