Donald Tusk przypomina historyczny 1 maja. Tak ocenia 22 lata Polski we wspólnocie

Dariusz Brzostek
2026-05-01 16:57

Mija dokładnie 22 lat od momentu, który na zawsze odmienił kierunek rozwoju naszego kraju. Przy okazji obchodów kolejnej rocznicy akcesji do Unii Europejskiej premier Donald Tusk jednoznacznie ocenił ówczesny krok.

Donald Tusk podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Nikozji

1 Maja. Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej

Premier udostępnił w internecie wideo, które przypomina atmosferę z 1 maja 2004 roku. Zgromadzeni na warszawskim placu Zamkowym obywatele manifestowali wówczas ogromną radość, poruszenie i pokładali w tym kroku niesamowite nadzieje na przyszłość.

„Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!” – napisał Tusk.

Historyczny moment dla Polski i wielkie rozszerzenie w 2004 roku

Akcesja do europejskich struktur stanowiła zwieńczenie długotrwałych procesów dyplomatycznych i ostrych politycznych batalii. Ostateczną decyzję o dołączeniu do europejskiej rodziny podjęli sami obywatele w trakcie dwudniowego ogólnopolskiego głosowania referendalnego przeprowadzonego w 2003 roku.

Polska stała się pełnoprawnym członkiem wspólnoty dokładnie 1 maja 2004 roku, stając w jednym szeregu z dziewięcioma innymi państwami. Proces ten zapisał się w kronikach jako największe powiększenie struktur w dziejach UE, co w wymiarze symbolicznym ostatecznie zatarło granicę dzielącą Stary Kontynent na dwie przeciwstawne strefy wpływów.

Zdecydowana większość Polaków popiera członkostwo w UE

Mimo upływu ponad dwóch dziesięcioleci od tamtych wydarzeń, społeczny stosunek do europejskiej wspólnoty pozostaje niezwykle stabilny. Przeważająca część naszego społeczeństwa nadal wyraża silną wolę pozostania w strukturach Unii Europejskiej.

Według najświeższych badań opinii publicznej, aż 72,8 procent ankietowanych kategorycznie sprzeciwia się koncepcji opuszczenia europejskich struktur. Odsetek osób popierających ewentualny polexit jest zdecydowanie mniejszy i kształtuje się na poziomie niespełna 23 procent.

Dodatkowo przeszło połowa ankietowanych obywateli wyraża głębokie przekonanie, że bilans polskiego uczestnictwa w tym międzynarodowym sojuszu jest bezdyskusyjnie dodatni, a zyski znacznie przewyższają ewentualne straty.

Unijne spory, ale i duma z 22. rocznicy

W przestrzeni publicznej wciąż jednak można spotkać głosy osób patrzących na europejską integrację w sposób wysoce sceptyczny. Kwestia przynależności do wspólnoty niezmiennie generuje potężne emocje w naszym kraju.

Część społeczeństwa traktuje ten fakt jako ewidentny symbol nieustannego rozwoju, podczas gdy inni widzą w nim stały powód do społecznych tarć. Niemniej jednak obchody 22. rocznicy to dla wielu obywateli moment, w którym z pełnym przekonaniem podsumowują tamtejsze decyzje prostym stwierdzeniem: "było warto".

