Donald Tusk zabrał głos w sprawie lekarza. Spadła na niego lawina krytyki

24 czerwca w Prokuraturze Krajowej miało dojść do przesłuchania dr. Emila Jędrzejewskiego. Były ordynator Szpitala Południowego odmówił jednak składania zeznań bez obecności swojego pełnomocnika i nie zgodził się na wydanie swojego telefonu. Kolejny termin wyznaczono mu na poniedziałek, na godzinę 9:00.

Sprawa dotyczy oskarżeń wysuwanych przez lekarza w wywiadzie dla Kanału Zero. Dr Jędrzejewski twierdził, że za czasów dyrektora Dawida Kacprzyka na SORze dochodziło do wielu nieprawidłowości, w tym do sfałszowania dokumentacji i śmierci dwóch pacjentów.

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Reakcja Donalda Tuska na decyzję dr. Jędrzejewskiego

Premier Donald Tusk odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych, zamieszczając wpis w serwisie X. W swojej publikacji wyraził wątpliwości co do prawdomówności lekarza, zapowiadając jednak, że organy państwowe zbadają sprawę.

Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów instytucje do tego powołane sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni

Fala krytyki po wpisie Donalda Tuska

Słowa premiera nie przeszły bez echa. Wśród dziennikarzy i komentatorów pojawiły się głosy sprzeciwu wobec komentowania przez premiera toczącego się postępowania i oceniania świadka.

Premier już teraz ma wątpliwości co do wiarygodności Emila Jędrzejewskiego, a z kolei politycy PiS nie mają już wątpliwości, że wszystko, co mówi, polega na prawdzie. Jedni i drudzy są oczywiście uczciwi w swoich ocenach, apolityczni i kierują się troską o zdrowie pacjentów

Z dziennikarzem Onetu zgodziła się również posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska. Do krytyków dołączył też Patryk Słowik z Kanału Zero, zajmujący się tą sprawą, twierdząc, że Tusk zaszkodził sprawie i wyznaczył standard „trudny do skomentowania”.

Premier kraju chyba nie powinien publicznie oceniać wiarygodności świadka. To będzie zadanie sądu

Premier oceniający wiarygodność świadka przed zakończeniem czynności ze świadkiem to jest trudny do skomentowania ‘standard’. Szkodzi to sprawie - bo już wiadomo, że sprawa została skażona stanowiskiem szefa prokuratora generalnego

Mam rezerwę wobec tego, co opowiadał Jędrzejewski, jak i samej formy (wejście na żywo zamiast tekstu z weryfikacją podanych informacji itd.). Natomiast jakiś dysonans wywołuje to, że mniej więcej rok temu wiarygodny był Jacek Murański

Odpowiedź opozycji na wpis Donalda Tuska

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystali wpis premiera do zaatakowania rządu, sugerując, że prokuratura działa na polityczne zamówienie i że oskarżenia Emila Jędrzejewskiego zostaną celowo uznane za nieprawdziwe. Były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński oskarżył śledczych o próbę „ukręcenia łba sprawie”.

To "sprawdzanie do najdrobniejszego szczegółu" polega na tym, że prokuratura dziś rano zajęła się Emilem Jędrzejewskim, a nie zabezpieczyła dokumentacji działania złodzieja Kacprzyka. Chcą ukręcić łeb sprawie

Tusk już wydał instrukcje. Prokuratorzy od Waldemara Żurka już wiedzą, że mają uznać informacje za niewiarygodne. I niech ktoś powie, że ta sprawa nie będzie sterowana politycznie…

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