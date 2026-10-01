Donald Tusk reaguje na ruch Karola Nawrockiego. Dwa zdania premiera

W trakcie swojego czwartkowego orędzia, wygłoszonego 1 października, prezydent Karol Nawrocki ogłosił złożenie podpisu pod ustawą wprowadzającą specjalny podatek dla koncernów paliwowych. Zaznaczył przy tym, że oczekuje spadku cen na stacjach, podkreślając odpowiedzialność Rady Ministrów w tej kwestii. Głowa państwa poinformowała ponadto o planach skierowania nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego w ramach tak zwanej kontroli następczej.

Krótki, lecz dosadny komentarz zamieścił w serwisie X premier Donald Tusk. Stwierdził on, że sukces należy przypisać obywatelom, którzy już niedługo odczują ulgę w portfelach przy dystrybutorach: - To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa - napisał premier.

To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 1, 2026

Głos w dyskusji zabrał także szef resortu finansów i gospodarki, Andrzej Domański. Wskazał on, że po wejściu w życie przepisów i wydaniu odpowiednich aktów wykonawczych ceny paliw mogą ulec obniżeniu nawet o 1,20-1,30 zł na litrze już podczas nadchodzącego weekendu.

Nowe regulacje, nakładające daninę na zyski nadzwyczajne firm paliwowych, przeszły gładko przez Senat w zeszłym tygodniu. Pozyskane w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na finansowanie programu wsparcia pod nazwą „Ceny Paliwa Niżej”.

Dla obecnej większości parlamentarnej to już drugie podejście do przeforsowania wspomnianego podatku. Wcześniejsza próba zakończyła się w sierpniu, kiedy to prezydent Karol Nawrocki odesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym.

Program „Ceny Paliwa Niżej”. Wsparcie dla kierowców

Pierwotna wersja programu, wprowadzona pod koniec marca, stanowiła odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy wywołany napięciami na linii USA i Izrael kontra Iran. Obejmowała ona tymczasowe zredukowanie stawek VAT oraz akcyzy na paliwa silnikowe, a także mechanizm górnej granicy cenowej ustalanej przez Ministerstwo Energii.

Tamto wsparcie funkcjonowało do końca czerwca, przy czym zniżka akcyzowa wygasła w połowie miesiąca. Druga odsłona tarczy, już bez cięcia akcyzy, obowiązywała w okresie wakacyjnym, od 17 do 31 sierpnia.