Donald Tusk będzie totalnie samotny w Sejmie? Szokujące wyniki!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-13 10:22

To badanie może wywrócić scenariusz polityczny do góry nogami. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że choć Koalicja Obywatelska wygrywa wybory, to Donald Tusk miałby olbrzymie problemy ze znalezieniem partnerów do rządzenia. Inne partie obecnej koalicji wylądowałyby bowiem poza burtą parlamentu.

Donald Tusk siedzi w sejmowej ławie zamyślony, podpierając głowę ręką. O wynikach sondażu CBOS przeczytasz na portalu Eska.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • CBOS zaprezentował najnowsze wyniki preferencji partyjnych.
  • Rezultaty badania można określić mianem prawdziwego trzęsienia ziemi.
  • Według symulacji, ugrupowanie Donalda Tuska odnosi zwycięstwo, lecz w Sejmie staje się całkowicie samotne.

Najświeższe badanie przeprowadzone przez CBOS sprawdzało sympatie polityczne Polaków w kontekście wyborów parlamentarnych. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie zdecydowanych respondentów, odrzucając odpowiedzi wymijające. Wyniki wskazują, że Koalicja Obywatelska wygrywa ewentualne niedzielne głosowanie, co samo w sobie nie zaskakuje. Prawdziwym szokiem jest fakt, że partia Donalda Tuska byłaby absolutnie jedyną formacją z obecnego bloku rządzącego, której udałoby się przekroczyć próg i dostać na Wiejską.

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Kto znalazłby się w Sejmie obok Koalicji Obywatelskiej?

Zgodnie z danymi CBOS, Koalicja Obywatelska dominuje zestawienie z wynikiem 32,8 proc. poparcia. Druga lokata przypada Prawu i Sprawiedliwości, na które chce głosować 22,1 proc. ankietowanych. Trzecią siłą w parlamencie zostaje Konfederacja, zdobywając 14,7 proc. głosów. Wysokie, czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna z rezultatem 11,6 proc. Ostatnim ugrupowaniem, które z wynikiem 5,4 proc. wchodzi do Sejmu, jest Partia Razem, wracająca ponad kreskę po dłuższym czasie.

Taki rozkład mandatów oznacza dla Donalda Tuska polityczny pat. Współpraca z Prawem i Sprawiedliwością czy formacją Grzegorza Brauna jest kompletnie nierealna, a koalicja z Konfederacją wydaje się równie nieprawdopodobna. Sytuacji nie ratuje Partia Razem – po wyborach w 2023 roku formacja ta odmówiła wejścia do rządu Tuska. Obecnie ugrupowanie to regularnie krytykuje posunięcia koalicji rządzącej, co stawia pod wielkim znakiem zapytania jakiekolwiek polityczne porozumienie.

Trzecia Droga i Lewica poza Sejmem w badaniu CBOS

Zaskakująco wygląda dół tabeli. Ugrupowanie Rozwój Plus, kojarzone z Mateuszem Morawieckim, z 4 proc. poparcia ląduje pod progiem. Jeszcze gorszy wynik odnotowuje Lewica, zdobywając zaledwie 3,3 proc. Katastrofalnie prezentują się notowania pozostałych partnerów KO: Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymuje 3,2 proc., a Polska 2050 tylko 1,5 proc. Stawkę zamyka Unia Centrum z poparciem 0,6 proc. Niespełna procent badanych (0,9 proc.) chciałby oddać głos na zupełnie inne ugrupowanie.

Badanie zrealizowane przez CBOS odbyło się między 5 a 8 października 2026 roku. Zastosowano techniki wywiadów telefonicznych (CATI) oraz ankiet internetowych (CAWI). Grupa badawcza liczyła 1000 pełnoletnich obywateli Polski, a same wyniki zostały odpowiednio dostosowane do struktury demograficznej kraju.

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