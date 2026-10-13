Donald Tusk będzie totalnie samotny w Sejmie? Szokujące wyniki!

CBOS zaprezentował najnowsze wyniki preferencji partyjnych.

Rezultaty badania można określić mianem prawdziwego trzęsienia ziemi.

Według symulacji, ugrupowanie Donalda Tuska odnosi zwycięstwo, lecz w Sejmie staje się całkowicie samotne.

Najświeższe badanie przeprowadzone przez CBOS sprawdzało sympatie polityczne Polaków w kontekście wyborów parlamentarnych. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie zdecydowanych respondentów, odrzucając odpowiedzi wymijające. Wyniki wskazują, że Koalicja Obywatelska wygrywa ewentualne niedzielne głosowanie, co samo w sobie nie zaskakuje. Prawdziwym szokiem jest fakt, że partia Donalda Tuska byłaby absolutnie jedyną formacją z obecnego bloku rządzącego, której udałoby się przekroczyć próg i dostać na Wiejską.

Sonda Na którą partię zagłosowałbyś, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę? Koalicja Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Konfederacja Lewica Konfederacja Korony Polskiej Inne ugrupowanie

Kto znalazłby się w Sejmie obok Koalicji Obywatelskiej?

Zgodnie z danymi CBOS, Koalicja Obywatelska dominuje zestawienie z wynikiem 32,8 proc. poparcia. Druga lokata przypada Prawu i Sprawiedliwości, na które chce głosować 22,1 proc. ankietowanych. Trzecią siłą w parlamencie zostaje Konfederacja, zdobywając 14,7 proc. głosów. Wysokie, czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna z rezultatem 11,6 proc. Ostatnim ugrupowaniem, które z wynikiem 5,4 proc. wchodzi do Sejmu, jest Partia Razem, wracająca ponad kreskę po dłuższym czasie.

Taki rozkład mandatów oznacza dla Donalda Tuska polityczny pat. Współpraca z Prawem i Sprawiedliwością czy formacją Grzegorza Brauna jest kompletnie nierealna, a koalicja z Konfederacją wydaje się równie nieprawdopodobna. Sytuacji nie ratuje Partia Razem – po wyborach w 2023 roku formacja ta odmówiła wejścia do rządu Tuska. Obecnie ugrupowanie to regularnie krytykuje posunięcia koalicji rządzącej, co stawia pod wielkim znakiem zapytania jakiekolwiek polityczne porozumienie.

Trzecia Droga i Lewica poza Sejmem w badaniu CBOS

Zaskakująco wygląda dół tabeli. Ugrupowanie Rozwój Plus, kojarzone z Mateuszem Morawieckim, z 4 proc. poparcia ląduje pod progiem. Jeszcze gorszy wynik odnotowuje Lewica, zdobywając zaledwie 3,3 proc. Katastrofalnie prezentują się notowania pozostałych partnerów KO: Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymuje 3,2 proc., a Polska 2050 tylko 1,5 proc. Stawkę zamyka Unia Centrum z poparciem 0,6 proc. Niespełna procent badanych (0,9 proc.) chciałby oddać głos na zupełnie inne ugrupowanie.

Badanie zrealizowane przez CBOS odbyło się między 5 a 8 października 2026 roku. Zastosowano techniki wywiadów telefonicznych (CATI) oraz ankiet internetowych (CAWI). Grupa badawcza liczyła 1000 pełnoletnich obywateli Polski, a same wyniki zostały odpowiednio dostosowane do struktury demograficznej kraju.