Szef polskiego rządu Donald Tusk odbył rozmowę z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który był w drodze powrotnej po istotnych spotkaniach w amerykańskiej stolicy.

Zełenski przedstawił Tuskowi relację z wizyty w USA, w tym ze spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.

Rozmowy dotyczyły między innymi zaangażowania polskiego biznesu w Ukrainie.

Bardzo ważnym elementem spotkania były ustalenia dotyczące wspólnych działań w zakresie obrony przeciwrakietowej oraz wsparcia Polski dla Kijowa walczącego z Rosją.

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W środę wieczorem doszło do nieoczekiwanego wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Do Lublina przyleciał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Spotkanie z polskim premierem Donaldem Tuskiem koncentrowało się na najważniejszych dla obu narodów wyzwaniach politycznych i militarnych. Polska była ostatnim punktem zagranicznej trasy Zełenskiego, powracającego z Waszyngtonu. Podczas pobytu w USA ukraiński prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem i uczestniczył w pogrzebie senatora Lindseya Grahama, wielkiego orędownika pomocy dla Ukrainy. Przebieg tych waszyngtońskich spotkań był istotną częścią dyskusji w Lublinie.

Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. – napisał premier Donald Tusk.

Prezydent @ZelenskyyUa poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem.— Donald Tusk (@donaldtusk) July 29, 2026

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Rozmowy polityków zdominował temat planowanych polskich przedsięwzięć biznesowych w Ukrainie, mających kluczowe znaczenie dla odbudowy zniszczonego państwa i stanowiących okazję dla rodzimych firm. Kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniem było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Poruszono kwestię budowy wspólnej obrony przeciwrakietowej jako bezpośredniej reakcji na działania Moskwy. Choć wizyta w Lublinie trwała krótko, stanowiła mocny dowód na to, że partnerstwo między Polską a Ukrainą przybiera na sile, obejmując znacznie szersze perspektywy niż tylko bieżące wsparcie wojenne.