Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. Główne tematy: inwestycje i bezpieczeństwo

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-29 19:26

W środę, 29 lipca, w Lublinie miało miejsce istotne spotkanie na szczeblu państwowym. Premier Donald Tusk przyjął prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powracającego z podróży do Stanów Zjednoczonych. Głównymi osiami dyskusji były kwestie dotyczące polskich inwestycji, budowy tarczy obronnej oraz kontynuacji pomocy dla Kijowa w obliczu rosyjskiej inwazji.

Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. Główne tematy: inwestycje i bezpieczeństwo
Autor: X/ Materiały prasowe
  • Szef polskiego rządu Donald Tusk odbył rozmowę z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który był w drodze powrotnej po istotnych spotkaniach w amerykańskiej stolicy.
  • Zełenski przedstawił Tuskowi relację z wizyty w USA, w tym ze spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem.
  • Rozmowy dotyczyły między innymi zaangażowania polskiego biznesu w Ukrainie.
  • Bardzo ważnym elementem spotkania były ustalenia dotyczące wspólnych działań w zakresie obrony przeciwrakietowej oraz wsparcia Polski dla Kijowa walczącego z Rosją.

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W środę wieczorem doszło do nieoczekiwanego wydarzenia na polskiej scenie politycznej. Do Lublina przyleciał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Spotkanie z polskim premierem Donaldem Tuskiem koncentrowało się na najważniejszych dla obu narodów wyzwaniach politycznych i militarnych. Polska była ostatnim punktem zagranicznej trasy Zełenskiego, powracającego z Waszyngtonu. Podczas pobytu w USA ukraiński prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem i uczestniczył w pogrzebie senatora Lindseya Grahama, wielkiego orędownika pomocy dla Ukrainy. Przebieg tych waszyngtońskich spotkań był istotną częścią dyskusji w Lublinie.

Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem.

– napisał premier Donald Tusk.

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Rozmowy polityków zdominował temat planowanych polskich przedsięwzięć biznesowych w Ukrainie, mających kluczowe znaczenie dla odbudowy zniszczonego państwa i stanowiących okazję dla rodzimych firm. Kolejnym niezwykle ważnym zagadnieniem było szeroko pojęte bezpieczeństwo. Poruszono kwestię budowy wspólnej obrony przeciwrakietowej jako bezpośredniej reakcji na działania Moskwy. Choć wizyta w Lublinie trwała krótko, stanowiła mocny dowód na to, że partnerstwo między Polską a Ukrainą przybiera na sile, obejmując znacznie szersze perspektywy niż tylko bieżące wsparcie wojenne.

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