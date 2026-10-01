Prezydent Karol Nawrocki wygłosił orędzie. Przypomniał obietnice o tanim paliwie

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-01 20:35

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Pawła Szefernakera, szefa prezydenckiego gabinetu, w czwartkowy wieczór o godzinie 20:00 prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do obywateli w orędziu. Tematem wystąpienia były m.in. koszty życia i ceny paliw. „Na progu jesieni w polskich domach, pojawia się pytanie: Czy damy radę? Czy zapłacimy wszystkie rachunki? Czy będzie nas stać, żeby zatankować samochód? Czy wystarczy na prąd? Czy zimą wystarczy na gaz, na węgiel, na pellet?” — tymi słowami Nawrocki rozpoczął swoje przemówienie.

Prezydent Karol Nawrocki w ciemnym garniturze i czerwonym krawacie. O orędziu w sprawie cen paliw przeczytasz w Eska.
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express

Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu odniosła się bezpośrednio do rosnących kosztów na stacjach benzynowych, uderzając w niespełnione obietnice rządu. „(...) Wszyscy pamiętamy te kampanijne obietnice: tylko nas wybierzcie, a benzyna będzie po 5,19. Obecny premier przekonywał, że wie jak to zrobić i że to jest jedna, prosta decyzja, że wystarczy obniżyć podatek VAT. Dziś jednak tych prostych decyzji jakoś nie może podjąć, a zamiast tego zasłania się ustawą” — mówił prezydent.

Karol Nawrocki nie szczędził mocnych słów i stanowczo wezwał rządzących do natychmiastowego działania, domagając się realnych korzyści dla portfeli zwykłych obywateli. „W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania: obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc. Nie po następnej politycznej awanturze. Nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa. Tego będę się domagał i tego będę w imieniu Polaków pilnował” — zadeklarował podczas wieczornego orędzia.

Na koniec swojego wystąpienia, prezydent poinformował o własnej inicjatywie ustawodawczej, apelując do parlamentarzystów o pilne zajęcie się nowymi przepisami. „Oczekuję także od Sejmu rozpoczęcia prac nad moim projektem ustawy, który doprowadzi do rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Zamiast nieudanej protezy musi powstać system gwarantujący niższe ceny na stacjach” — zażądał stanowczo Nawrocki.

ROLKI

Karol Nawrocki