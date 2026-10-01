Monika Olejnik uderza w Sławomira Mentzena. Poszło o kobiety w policji

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-10-01 22:27

Sławomir Mentzen wywołał prawdziwą burzę po tym, jak skomentował dołączenie kobiet do dolnośląskiej policji. Lider Konfederacji opublikował kontrowersyjne nagranie, które oburzyło wielu. Zdecydowanie zareagowała na nie Monika Olejnik.

Monika Olejnik w płaszczu w panterkę na ściance. O jej reakcji na słowa Sławomira Mentzena przeczytasz w serwisie Eska.
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Sławomir Mentzen po raz kolejny przykuł uwagę internautów swoim głośnym nagraniem. Lider Konfederacji postanowił odnieść się do uroczystości ślubowania w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, gdzie wśród nowych funkcjonariuszy znalazło się wiele kobiet. Jego słowa wywołały natychmiastową reakcję i lawinę krytyki.

Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - powiedział.

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Na słowa Sławomira Mentzena zareagowali przedstawiciele różnych środowisk politycznych. Marcin Kierwiński, szef MSWiA, odpowiedział politykowi Konfederacji, że policjantki rzetelnie służą państwu polskiemu. Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przypomniała popularne powiedzenie z internetu.

Takie jest powiedzenie w mediach społecznościowych: don't make stupid people famous. I właściwie na tym powinnam zakończyć. (...) Wyśmiewanie, poniżanie kobiet, które realnie narażają często swoje życie, żeby zadbać o bezpieczeństwo, (...) świadczy wyłącznie o Mentzenie - przyznała szefowa MEN. 

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel również nie krył oburzenia i w bezpośrednich słowach wezwał do usunięcia kontrowersyjnego materiału.

- Jprdl, skasuj to, co za żenada... -

Do fali komentarzy dołączyła Monika Olejnik, która na Instagramie postanowiła odnieść się do postawy Mentzena. Dziennikarka udostępniła zdjęcie ze swojego treningu na siłowni, gdzie podnosi ciężary, i ostro skrytykowała mizoginię, stając w obronie policjantek.

Sławomir Mentzen drwi z kobiet przyjętych do dolnośląskiej policji. Nie wierzy, że mogą nas skutecznie bronić. Więcej wiary w kobiety! Stop mizoginii. Murem za mundurem, ale tylko męskim? Wstyd! - oceniła.

Monika Olejnik odpowiedziała na słowa Mentzena o policjantkach
Autor: Instagram/Monika Olejnik/ Instagram
Tak zmieniała się Monika Olejnik
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Sławomir Mentzen
Monika Olejnik