Świetny mecz Jordana Loyda. Anadolu Efes Stambuł przegrał w Belgradzie

Dobre statystyki Loyda

Naturalizowany reprezentant Polski, Jordan Loyd, spędził na parkiecie 23 minuty w meczu 3. kolejki Euroligi. W tym czasie zdobył 17 punktów i zanotował siedem zbiórek. Trafił trzy z pięciu rzutów za trzy punkty, dwa z trzech prób za dwa oraz wszystkie cztery rzuty wolne.

Jego występ uzupełniły trzy asysty i dwa przechwyty. To pozwoliło mu osiągnąć najwyższy wskaźnik efektywności na boisku – 28. Mimo to, Anadolu Efes Stambuł przegrał z Crveną Zvezdą 72:77.

Porażka Efesu

Dla zespołu Anadolu Efes była to druga porażka w obecnym sezonie Euroligi. Z kolei Crvena Zvezda mogła cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w rozgrywkach.

W piątek w Stambule zaplanowano kolejne starcie w ramach Euroligi. FC Barcelona, w której występuje Aleksander Balcerowski, zmierzy się z miejscowym Besiktasem.