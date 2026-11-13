Donald Tusk po szczycie w Dublinie. Polska dołącza do formatu E5 w sprawie Ukrainy

Spis treści Donald Tusk o decyzjach w Dublinie. Polska wchodzi w skład formatu E5

Donald Tusk o decyzjach w Dublinie. Polska wchodzi w skład formatu E5

Podczas nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Dublinie zapadły rozstrzygnięcia, które mogą na nowo ułożyć relacje w europejskiej dyplomacji. Premier Donald Tusk przekazał, że przywódcy państw członkowskich wypracowali tam nową formułę prowadzenia negocjacji pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie. Unijni liderzy zgodnie poparli koncepcję powołania specjalnego, wąskiego zespołu negocjacyjnego, który zajmie się tym zagadnieniem.

Nowo powstały format E5 stanowi nieformalne zrzeszenie pięciu krajów, których zadaniem będzie reprezentowanie interesów Europy w trakcie rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą oraz Rosją. Do grupy tej należą Polska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy oraz Włochy i to właśnie te państwa wezmą na siebie odpowiedzialność za kształt dalszych negocjacji pokojowych.

Włączenie Polski do tego gremium stanowi duży sukces dyplomatyczny i potwierdza rosnącą pozycję naszego państwa w polityce międzynarodowej. W działania nowej grupy zaangażowani zostaną również szefowie najważniejszych instytucji europejskich. Premier Donald Tusk wyraził duże zadowolenie z podjętych w stolicy Irlandii ustaleń.

„Muszę powiedzieć, ucieszyłem się, tak powiem nieskromnie, dostałem gratulacje od wielu liderów, bo Polska będzie w tym formacie odgrywała kluczową rolę” – powiedział premier Donald Tusk.

Taka decyzja jednoznacznie wskazuje, że podczas rozmów negocjacyjnych polskie stanowisko dotyczące bezpieczeństwa regionalnego będzie miało kluczowe znaczenie dla ostatecznych rozstrzygnięć.