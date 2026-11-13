Poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Krakowski zamach to pierwsza tego rodzaju tragedia w historii Polski. Do dramatu doszło w sobotę, 7 listopada, na tamtejszym Rynku Głównym, gdzie 24-letni mężczyzna zaczął strzelać z wnętrza samochodu do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia, wśród których znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji oraz sam sprawca, Michał Oksiński. Napastnik zmarł nad ranem w poniedziałek, 9 listopada.

Dramatyczne zajścia ze stolicy Małopolski stały się impulsem do debaty o poziomie bezpieczeństwa w kraju, a także o przygotowaniu oraz wyposażeniu polskich służb mundurowych. Krótko po ataku głos w tej sprawie zabrał emerytowany policjant Dariusz Nowak, który w rozmowie z „Super Expressem” stwierdził: „W obliczu ostatnich, tragicznych wydarzeń w Krakowie musimy się zastanowić nad filozofią bezpieczeństwa jako całości, wziąć pod uwagę możliwości ludzi, możliwości techniczne, być może użycie jakiś szykan, barykad zabezpieczających wjazd do centrum. Zagrożenie o którym przecież wiedzieliśmy, że istnieje, stało się teraz realne. Niestety podobne sytuacje mogą się powtarzać.”

W obliczu tej tragedii Instytut Badań Pollster postanowił zbadać nastroje społeczne i zapytał obywateli o ich poczucie bezpieczeństwa w Polsce. Wyniki ankiety przeprowadzonej już po zamachu pokazują, że opcję „raczej tak” wybrało aż 54 proc. respondentów, a wariant „zdecydowanie tak” wskazało 17 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 16 proc. ankietowanych odpowiadających „raczej nie” oraz 5 proc. deklarujących „zdecydowanie nie”. Pozostałe 8 proc. uczestników badania zaznaczyło odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Opisywane badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 listopada 2026 roku i objęło grupę 1053 dorosłych mieszkańców Polski.

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