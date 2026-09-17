Premier Tusk apeluje o obronę państw Unii Europejskiej

Wizytę w Polsce złożył szef rządu Austrii, co wydarzyło się po raz pierwszy od niespełna dwóch dekad. Do spotkania premiera Donalda Tuska z kanclerzem Christianem Stockerem doszło 17 września w stolicy naszego kraju. Kluczowym wątkiem prowadzonych rozmów było bezpieczeństwo na Starym Kontynencie.

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na symboliczną datę spotkania, która zbiegła się z rocznicą napaści ZSRR na Polskę. Zaznaczył jednak, że same wspomnienia historyczne to za mało w obliczu współczesnych wyzwań.

– Musimy, wspólnie z naszymi sojusznikami, myśleć o tym, jak zabezpieczyć nasze państwa i całą Unię Europejską przed potencjalnymi prowokacjami i atakami ze strony Rosji – mówił premier.

Zagrożenie rosyjskimi atakami tuż przy polskiej granicy

Szef rządu nawiązał do niepokojących zdarzeń na granicy Polski i Ukrainy. Wskazał, że rosyjskie siły przeprowadziły uderzenie niezwykle blisko polskiego terytorium.

W połowie września Kancelaria Prezesa Rady Ministrów raportowała o ataku oddalonym zaledwie o 2 kilometry od ukraińsko-polskiej granicy. Według oficjalnych komunikatów celem były m.in. pociąg towarowy oraz rejon stacji paliw. Już wtedy polski premier ostrzegał przed możliwym zintensyfikowaniem wrogich działań w najbliższej przyszłości.

Podczas spotkania z austriackim kanclerzem Tusk wyraził również zaniepokojenie, że zbliżająca się zima może stać się pretekstem dla Rosji do wzmożonych uderzeń na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, w tym sieć energetyczną.

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Kanclerz Austrii akcentuje problem wojny hybrydowej

Z kolei szef austriackiego rządu położył nacisk na działania o charakterze hybrydowym. W jego opinii zjawiska te nie ograniczają się do terytorium jednego państwa, dlatego kluczowa jest ścisła kooperacja wewnątrz Unii Europejskiej.

Polityk zaznaczył, że Polska pełni niezwykle ważną funkcję w strzeżeniu zewnętrznych granic Wspólnoty.

– Ochrona granic zewnętrznych to nie jest narodowe zadanie krajowe – podkreślał Stocker, deklarując solidarność Austrii z Polską.

Przy okazji wizyty w Polsce kanclerz zaplanował także spotkanie w warszawskiej siedzibie agencji Frontex, aby rozmawiać o zabezpieczaniu granic i przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej.

Kwestia migracji i ochrona unijnych granic

Christian Stocker podniósł również temat procedur deportacyjnych dla osób przebywających w Europie nielegalnie oraz dyskutował o pomyśle tworzenia specjalnych ośrodków dla imigrantów objętych procedurą powrotu.

Rząd w Wiedniu oczekuje pogłębionej współpracy w wypracowywaniu mechanizmów zarządzania kryzysami granicznymi. Austriacki lider podkreślił, że państwa członkowskie UE muszą być znacznie lepiej przygotowane na hybrydowe ataki wymierzone w ich bezpieczeństwo wewnętrzne.

Polska domaga się unijnych funduszy na bezpieczeństwo

Nie zabrakło również debaty o kształcie kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, obejmującej lata 2028-2034.

Polski premier jednoznacznie stwierdził, że obok tradycyjnych celów, takich jak polityka spójności czy dopłaty rolnicze, Warszawa pilnie potrzebuje wsparcia na ochronę granic i obronność.

Donald Tusk przypomniał, że Polska ponosi gigantyczne wydatki w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym nakłady na zbrojenia i wsparcie dla Kijowa, co musi zostać uwzględnione w nowym budżecie UE.

Z kolei stanowisko Austrii jest odmienne. Kanclerz Stocker podkreślił, że jego rząd dąży do redukcji wspólnego budżetu oraz gruntownej rewizji dotychczasowych celów finansowych Unii.

Wielkie inwestycje Austrii w infrastrukturę kolejową

Podczas spotkania omówiono także relacje biznesowe. Zapadła decyzja o organizowaniu co dwa lata polsko-austriackich forów gospodarczych z udziałem decydentów politycznych i przedsiębiorców.

Christian Stocker przekazał informację o przeznaczeniu miliarda euro na modernizację szlaku kolejowego łączącego Warszawę z Wiedniem. Inwestycja ma docelowo skrócić czas podróży o połowę.

Kanclerz docenił również potencjał inwestycyjny Polski, przypominając o obecności kapitału austriackiego na polskim rynku, wymieniając przy tym Erste Group, które stało się właścicielem Santander Bank Polska.

Donald Tusk stawia na rozwój i innowacje polskiej gospodarki

Z kolei szef polskiego rządu zaznaczył, że priorytetem jest nie tylko dynamika wzrostu, ale także budowa gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach innowacyjnych.

– Mamy ambicję być państwem nie tylko najszybciej rozwijającym się w Unii Europejskiej, ale także innowacyjnym, zaawansowanym technologicznie – mówił Tusk.

Podczas rozmów szefowi rządu Austrii towarzyszyli przedstawiciele tamtejszych kręgów biznesowych. Obie strony zadeklarowały chęć pogłębiania relacji na płaszczyźnie zarówno gospodarczej, jak i w obszarze bezpieczeństwa militarnego.