Karol Nawrocki zrobił to przed kamerami! Tak wyluzowanego prezydenta dawno nie widzieliśmy

Uroczystość w Olesznie z udziałem Karola Nawrockiego

W miejscowości Oleszno, skąd pochodzi kapitan Karol Cierpica, lokalne Centrum Kultury zyskało nowego patrona – sierżanta Michaela Ollisa. Wydarzenie zorganizowano 16 września, dokładnie w rocznicę urodzin zmarłego żołnierza ze Stanów Zjednoczonych, który tego dnia skończyłby 37 lat. Podczas ceremonii zorganizowanej pod hasłem „Jeden cel – pokój” prezydent Karol Nawrocki oficjalnie zaprezentował pamiątkową tablicę.

Tragiczne wydarzenia, które połączyły losy polskiego i amerykańskiego wojskowego, miały miejsce pod koniec sierpnia 2013 roku w afgańskiej bazie FOB Ghazni. W trakcie natarcia sił talibskich sierżant Ollis upewnił się, że jego podwładni są bezpieczni, po czym ruszył z powrotem na pole bitwy. Zauważywszy poszkodowanego kapitana Cierpicę, amerykański żołnierz zasłonił go przed niebezpieczeństwem własnym ciałem. Ten heroiczny czyn kosztował go życie, ale ocalił Polaka.

Bohaterska postawa amerykańskiego sierżanta spotkała się z ogromnym uznaniem po obu stronach oceanu. W ojczyźnie został pośmiertnie odznaczony Medalem Honoru, wręczonym jego bliskim przez ówczesną głowę państwa, Donalda Trumpa. Z kolei polskie władze przyznały mu Złoty Medal Wojska Polskiego i Gwiazdę Afganistanu. Otrzymał również Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który – z inicjatywy ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza – nadał mu prezydent Karol Nawrocki. Odznaczenie to zostało przekazane rodzinie w Waszyngtonie.

Sonda Jak oceniasz dotychczasową prezydenturę Karola Nawrockiego? Pozytywnie Negatywnie Trudno powiedzieć

– Polska pamięta, że oddał życie, ratując polskiego żołnierza. Polska uznaje go za swojego bohatera – mówił szef MON.

Prezydent Nawrocki puścił oczko do kamery

W trakcie muzycznej części uroczystości obiektywy kamer skierowały się na Karola Nawrockiego, który z wyraźną przyjemnością przysłuchiwał się orkiestrze wykonującej kultowy utwór z serii filmów o Rockym. Prezydent sprawiał wrażenie bardzo rozluźnionego, a na jego twarzy malował się szeroki uśmiech, gdy rytmicznie poruszał głową do taktu. Nagle, uświadamiając sobie obecność obiektywu, polityk zaskoczył wszystkich, puszczając porozumiewawcze oczko do operatora. Po zakończeniu utworu podszedł do dyrygującego zespołem, by osobiście pogratulować mu świetnego występu.

Zdjęcia z wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Olesznie można obejrzeć w naszej galerii zdjęć.

12