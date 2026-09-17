Rzecznik prezydenta uderza w Czarzastego. Użył wobec niego dwóch liter

Czwartkowy finał audycji „Poranny ring” z udziałem Rafała Leśkiewicza był niezwykle burzliwy. Prowadzący pytał rzecznika prezydenta o styl komunikacji wicemarszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego. Pojawił się również temat coraz ostrzejszych wymian zdań na najwyższych szczeblach władzy. Na pytanie dziennikarza, czy taki stan rzeczy kompromituje nasz kraj, Leśkiewicz bez cienia wątpliwości potwierdził, dodając po chwili słowa, które wywołały spore poruszenie.

Galeria poniżej: Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym

Poranny Ring - Leśkiewicz - WC

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Leśkiewicz o wicemarszałku Sejmu. Celowo użył skrótu „WC”

Leśkiewicz ostro ocenił przeszłość współprzewodniczącego Nowej Lewicy, nazywając jego działania z okresu komunistycznego prawdziwym dramatem. Wypowiadając się o Czarzastym, rzecznik Karola Nawrockiego celowo użył skrótu „marszałek WC”. Kiedy prowadzący wywiad Marek Balawajder próbował tonować nastroje i apelował o utrzymanie poziomu dyskusji, gość programu pozostał przy swoim stanowisku. Uznał on zachowanie wicemarszałka za wysoce nieodpowiedzialne i świadczące o braku opanowania.

Rzecznik prezydenta uderza w Czarzastego. Padły mocne słowa o polskiej demokracji

Na tym jednak krytyka się nie zakończyła. W dalszej części rozmowy padło najcięższe oskarżenie pod adresem lidera lewicy. Rafał Leśkiewicz jednoznacznie stwierdził, że powierzenie Włodzimierzowi Czarzastemu funkcji wicemarszałka Sejmu stanowi obrazę dla standardów demokratycznych w Polsce.

Dariusz Wieczorek, poseł Nowej Lewicy w rozmowie z "Super Expressem" wyraził swoje oburzenie słowami rzecznika prezydenta. - A pan kim jest, panie Leśkiewicz?! Obrażanie marszałka Sejmu nie przystoi urzędnikowi państwowemu. To skandaliczne słowa, Leśkiewicz powinien przeprosić Włodzimierza Czarzastego za te słowa - ocenił jednoznacznie.