Marta Nawrocka zaskoczyła fryzurą na obchodach 11 listopada. Wszystko widać na zdjęciach

W środę, 11 listopada, o poranku Marta Nawrocka towarzyszyła swojemu mężowi podczas mszy w intencji ojczyzny, którą odprawiono w Świątyni Opatrzności Bożej. Zanim rozpoczęło się nabożeństwo, prezydent oddał hołd Ojcom Niepodległości i złożył wieńce przed upamiętniającymi ich pomnikami. Kwiaty pojawiły się przy monumentach Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie głowa państwa złożyła również wiązanki przy grobach znajdujących się w Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

W uroczystym nabożeństwie wzięli udział także inni przedstawiciele władz państwowych, w tym marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas mszy biskup polowy Wiesław Lechowicz wygłosił kazanie pełne mocnych słów, w którym zaznaczył:

„Trzeba zerwać z przeszłością, kiedy żyliśmy w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim”.

Na oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości małżonka prezydenta założyła rozkloszowany szary płaszcz oraz czarne kozaki. Swój strój uzupełniła czarnymi dodatkami w postaci golfu, rękawiczek i opaski na głowę. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak jej włosy, ponieważ Marta Nawrocka zdecydowała się na odświeżenie wizerunku i ostre cięcie.

Nową fryzurę pierwszej damy można było dostrzec jeszcze wyraźniej w przeddzień narodowego święta. Wówczas w Belwederze odbyło się spotkanie z zaproszonymi przez nią uczniami szkół podstawowych z Marek, Ząbek, Pionek oraz Jadowa. Najmłodsi goście wzięli udział w warsztatach historycznych zatytułowanych „Urodziny Niepodległej”. Podczas zajęć dzieci tworzyły tzw. „Kamiętniki”, czyli pamiątkowe kamienie z okazji 11 listopada, które malowały w symbole narodowe, patriotyczne motywy, historyczne daty i krótkie hasła niepodległościowe. Przyjazd do Warszawy pozwolił uczniom również na zwiedzenie z przewodnikiem belwederskich sal oraz gabinetu marszałka Józefa Piłsudskiego. Nowy wizerunek pierwszej damy prezentujemy w poniższej galerii.