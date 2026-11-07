Ekstraklasa koszykarzy. Śląsk Wrocław lepszy od Arrivy Toruń

Dobra pierwsza połowa Śląska

Spotkanie ekstraklasy koszykarzy między Śląskiem Wrocław a Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Wynik końcowy to 81:76 dla drużyny z Dolnego Śląska. Wrocławianie rozpoczęli z wysokiego pułapu, wygrywając pierwszą kwartę 27:17, a drugą 30:24.

Przewaga wypracowana do przerwy okazała się kluczowa dla ostatecznego rezultatu. W drugiej połowie to goście z Torunia prezentowali się lepiej, jednak strata z pierwszych dwóch kwart była zbyt duża do odrobienia. Trzecia kwarta padła łupem torunian 16:13, a czwarta 19:11.

Najlepsi strzelcy obu drużyn

Wśród zawodników Śląska Wrocław najskuteczniejszy był Devin Robinson, który zdobył 17 punktów. Tymoteusz Sternicki dorzucił 12 oczek, a Anthony Hickey 11. Dla zwycięzców punktowali również m.in. Jared Coleman-Jones (8) i Paul Scruggs (8).

W zespole Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń najlepiej spisał się Luka Sakota, notując na swoim koncie 17 punktów. Damian Kulig zdobył 15 punktów, a Bennett Vander Plas 14. Dobre spotkanie rozegrał także Viktor Gaddefors, kończąc mecz z dorobkiem 12 punktów.