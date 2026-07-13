Spotkanie przywódców w Paryżu. Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski przy jednym stole

W poniedziałek stolica Francji zamieniła się w polityczne centrum kontynentu. W murach Pałacu Inwalidów wystartowały obrady tak zwanej koalicji chętnych, gromadzące przywódców około dwudziestu pięciu państw. Polskę w tych strategicznych negocjacjach reprezentuje Donald Tusk, a przy wspólnym stole zasiedli z nim między innymi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz najważniejsi urzędnicy Unii Europejskiej.

Francuski szef MSZ o wzmocnieniu obrony powietrznej Kijowa

Zgromadzeni politycy debatują przede wszystkim nad sposobami długofalowego ratowania terytorium ukraińskiego, które od wielu miesięcy systematycznie pada ofiarą rosyjskich uderzeń z użyciem dronów i pocisków. Jean-Noel Barrot, sprawujący funkcję ministra spraw zagranicznych Francji, wyraźnie zaznaczył, że priorytetem zjazdu jest rozbudowa systemów przeciwlotniczych chroniących niebo nad Ukrainą. Dodał również, że uczestnicy szczytu skupią się na wypracowaniu kolejnych pakietów sankcyjnych uderzających w Moskwę oraz na kształtowaniu przyszłych mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo Kijowa.

Antybalistyczna Koalicja Rakietowa. Kto dołączy do nowej inicjatywy?

Uwagę opinii publicznej najbardziej przykuwa jednak ogłoszenie powołania do życia Antybalistycznej Koalicji Rakietowej, która zrzesza ukraińskie władze oraz dziewięć państw ze Starego Kontynentu. Swój formalny akces do tego militarnego projektu zgłosiły rządy Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Danii oraz Norwegii. Głównym założeniem tej współpracy jest skonstruowanie zaawansowanego technologicznie mechanizmu osłony terytorium przed atakami z użyciem rakiet balistycznych, które stanowią obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań dla stabilności całej Europy.

Integracja przemysłu zbrojeniowego i europejski system przeciwrakietowy

Przedstawiciele państw podpisujących deklarację zgodnie twierdzą, że europejska przestrzeń wymaga budowy spójnego i mocno zintegrowanego tarczy obronnej. Zamiast ograniczać się do nabywania dostępnego już na rynku gotowego uzbrojenia, koalicjanci zamierzają postawić na wspólne projekty badawcze, wytwarzanie innowacyjnych technologii oraz bliską współpracę zakładów zbrojeniowych. Zgodnie z koncepcją autorów pomysłu, zestawienie potencjału zachodnich partnerów z praktyczną wiedzą zdobytą przez ukraińskie wojsko podczas wojennych starć z Rosją zaowocuje znacznie wyższym poziomem ochrony przed zagrożeniami z powietrza.

Projekt Freya. Wołodymyr Zełenski zapowiada produkcję tanich systemów

Na agendzie paryskiego spotkania znalazł się także innowacyjny ukraiński program zbrojeniowy noszący nazwę Freya. Jak informował w swoich wcześniejszych wystąpieniach Wołodymyr Zełenski, będzie to nowoczesny sprzęt o parametrach zbliżonych do amerykańskich zestawów Patriot, jednak charakteryzujący się niższymi kosztami i znacznie łatwiejszy do masowego wytwarzania. Pierwsze działania inżynieryjne w tym zakresie Kijów zapoczątkował jeszcze w ubiegłym roku. Dodatkowym motorem napędowym dla tych strategicznych planów stały się obietnice Donalda Trumpa, który zapowiedział przekazanie Ukraińcom licencji pozwalającej na samodzielną produkcję rakiet wykorzystywanych w wyrzutniach Patriot.

Sankcje Unii Europejskiej i walka z rosyjską flotą cieni

W kuluarach szczytu we Francji poruszana jest także kwestia nakładania kolejnych obciążeń uderzających w reżim Władimira Putina. Na stole negocjacyjnym pojawił się najnowszy pakiet unijnych restrykcji gospodarczych oraz metody zwalczania tak zwanej rosyjskiej floty cieni, która ułatwia Moskwie sprytne omijanie zakazów nakładanych przez społeczność międzynarodową. Francuska dyplomacja wraz ze swoimi bliskimi sojusznikami zamierza wyraźnie pokazać, że wola niesienia pomocy ukraińskiej armii nie maleje, a państwa Starego Kontynentu będą sukcesywnie podnosić własny potencjał militarny.

Donald Tusk debatuje o bezpieczeństwie Europy. Szybka budowa tarczy

Dla polskiej dyplomacji znaczenie prowadzonych we Francji negocjacji ma wręcz szczególny wymiar. Premier Donald Tusk bierze czynny udział w ustalaniu zrębów nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, kształtowaniu form pomocy dla Kijowa oraz formowaniu paktów obronnych, które mogą w kolejnych latach całkowicie zmienić układ sił politycznych na kontynencie. Mimo że szczegółowe postanowienia ujrzą światło dzienne dopiero po finałowych wystąpieniach, już teraz widać wyraźnie, że kraje europejskie dążą do błyskawicznego powołania zintegrowanej tarczy, od której zależeć będzie życie milionów obywateli w obliczu trwającej za wschodnią granicą wojny.