Donald Tusk leci do Emmanuela Macrona. Ukraińskie bezpieczeństwo i defilada z polskimi F-16 w Paryżu

W poniedziałek, 13 lipca, szef polskiego rządu wyruszy do Paryża, gdzie weźmie udział w obradach tak zwanej koalicji chętnych. Grupa zrzeszająca państwa aktywnie wspierające Kijów spotka się pod przewodnictwem gospodarza, Emmanuela Macrona. Zgodnie z zapowiedziami, rozmowy skupią się przede wszystkim na wypracowaniu żelaznych gwarancji bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni, wzmocnieniu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz mocnym uderzeniu w Moskwę za pomocą 21. pakietu unijnych sankcji. Międzynarodowy blok stale rośnie, a w poniedziałek zasilą go oficjalnie Macedonia Północna oraz Mołdawia, co ma stanowić jasny sygnał transatlantyckiej jedności i solidarności. Częścią dyplomatycznej misji będzie również udział we wtorkowych obchodach Dnia Bastylii, podczas których nad Polami Elizejskimi przelecą polskie maszyny bojowe F-16. Robocze konsultacje zaplanowano na godziny popołudniowe w kompleksie Pałacu Inwalidów, z kolei zwieńczeniem całego dnia będzie uroczysta kolacja wydana w Pałacu Elizejskim, stanowiącym oficjalną siedzibę francuskiej głowy państwa.

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Szczyt w Paryżu. Donald Tusk omówi kluczowe kwestie wsparcia Ukrainy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała, że głównym punktem poniedziałkowych obrad będzie ustalenie strategii działania po ewentualnym przerwaniu ognia lub podpisaniu traktatu pokojowego, a także stworzenie skutecznych mechanizmów chroniących Ukrainę przed kolejną agresją. Jean-Noel Barrot, pełniący funkcję francuskiego ministra spraw zagranicznych, na łamach dziennika „Ouest-France” wskazał na trzy zasadnicze cele tego spotkania. Należą do nich: dostarczenie niezbędnych systemów obrony przeciwlotniczej chroniących przed rosyjskim ostrzałem, zwiększenie presji wywieranej na Kreml poprzez wprowadzenie 21. pakietu sankcji przez Unię Europejską oraz zarysowanie fundamentów pod przyszły pokój. Uczestnicy szczytu pochylą się nad szczegółami dotyczącymi zwalczania rakiet balistycznych, a także uruchomienia licencjonowanej produkcji sprzętu zbrojeniowego bezpośrednio na ukraińskiej ziemi. Z sygnałów płynących z otoczenia Emmanuela Macrona wynika, że Paryż planuje zadeklarować głębszą mobilizację krajowego przemysłu obronnego i zainicjować organizację wspólnych ćwiczeń wojskowych, które odbywałyby się całkowicie poza terytorium objętym działaniami zbrojnymi.

Donald Tusk zadeklarował Mur Pamięci ofiar Wołynia. Wołodymyr Zełenski w Paryżu

Paryscy dyplomaci mocno zaznaczają, że obecne negocjacje toczą się w niezwykle sprzyjających okolicznościach, określanych mianem momentu wyjątkowej jedności transatlantyckiej, podczas gdy sytuacja na froncie wydaje się być dla Kijowa relatywnie korzystna. W stolicy Francji zagości osobiście Wołodymyr Zełenski. Podróż ukraińskiego prezydenta następuje tuż po niedzielnych komunikatach zwiastujących bardzo poważne przetasowania w tamtejszych strukturach rządowych. Spodziewane zmiany mogą dotknąć najwyższych stanowisk, w tym posady szefowej rządu, którą aktualnie piastuje Julia Swyrydenko. Międzynarodowa koalicja chętnych, która zainaugurowała swoją działalność w styczniu 2025 roku, zrzesza w tym momencie blisko trzydzieści pięć krajów, pochodzących głównie z Europy. Do zachodniego formatu dołączają właśnie oficjalnie dwa kolejne państwa: Macedonia Północna oraz Mołdawia.

Donald Tusk weźmie udział w Dniu Bastylii. Defilada z udziałem polskich F-16

Kolejnym punktem wizyty premiera będą zaplanowane na wtorek, 14 lipca, obchody Święta Narodowego Francji. Szef polskiego rządu zaszczyci swoją obecnością Dzień Bastylii w towarzystwie innych zaproszonych przywódców. Lipcowe uroczystości stanowią hołd dla wydarzeń z 1789 roku, kiedy to paryski lud przypuścił zbrojny szturm na dawną twierdzę. Budynek służący w tamtych czasach za więzienie zapisał się w historii jako główny symbol wybuchu Rewolucji Francuskiej. Zwyczajowym i niezwykle widowiskowym elementem tych obchodów jest parada wojskowa maszerująca wzdłuż Pól Elizejskich. Tegoroczna defilada odbywa się pod wymownym hasłem „Strategiczne przebudzenie Europy”. Na reprezentacyjnej alei pojawią się polskie akcenty, ponieważ w kolumnie pomaszerują żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Dowództwa Garnizonu Warszawa. Dodatkowo w części lotniczej widowiska nad głowami uczestników przelecą dwa myśliwce F-16 należące do Wojska Polskiego. W specjalnej galerii zdjęciowej pod artykułem można sprawdzić, jak wyglądają domowe wnętrza Donalda Tuska.