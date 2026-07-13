Odmowa warszawskiego sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry

Warszawski Sąd Okręgowy postanowił odrzucić wniosek o wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania za byłym ministrem sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości nie przychylił się również do prośby o zastosowanie nakazu aresztowania, który funkcjonuje w oparciu o porozumienie między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Postanowienie wydane przez warszawski skład sędziowski ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego żadne odwołanie.

Sędzia Anna Ptaszek wyjaśnia powody decyzji o ENA

Sędzia Anna Ptaszek, pełniąca funkcję rzeczniczki Sądu Okręgowego w Warszawie, przekazała powody takiego rozstrzygnięcia. Przedstawicielka instytucji wyjaśniła, że powodem odrzucenia wniosku wcale nie była treść zarzutów sformułowanych wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości, lecz zupełnie inna kwestia formalna.

Wymiar sprawiedliwości doszedł do wniosku, że śledczy nie udowodnili w wystarczający sposób, iż Zbigniew Ziobro przebywa aktualnie na terytorium Unii Europejskiej lub w Wielkiej Brytanii. Spełnienie tego konkretnego warunku jest natomiast absolutnie konieczne do zastosowania wspomnianych narzędzi prawnych.

Przekładając to na prostszy język, wymiar sprawiedliwości uznał, że nie istnieją żadne podstawy do uruchomienia procedury ENA w sytuacji, gdy nie ma pewności co do przebywania polityka na obszarze objętym działaniem tego nakazu.

Czy pamiętasz serial "Stawka większa niż życie"? Pytanie 1 z 12 Jak nazywa się główny bohater serialu? Janek Kos Hans Kloss Kloss von Witzleben Następne pytanie

Zbigniew Ziobro stracił status uchodźcy na Węgrzech

Kwestia aktualnego miejsca pobytu byłego członka rządu od wielu miesięcy budzi ogromne emocje w przestrzeni publicznej. Zbigniew Ziobro przez dłuższy czas ukrywał się na terytorium Węgier, gdzie otrzymał specjalną ochronę międzynarodową przyznaną mu przez gabinet premiera Viktora Orbana.

W maju ubiegłego roku polityk przekazał jednak opinii publicznej informację o swoim wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie stanowczo zaprzeczał plotkom o ucieczce z terytorium Polski, zaznaczając przy tym, że podczas podróży posługiwał się dokumentami otrzymanymi w ramach azylu na Węgrzech.

Na początku lipca na jaw wyszły kolejne istotne fakty dotyczące statusu polityka. Władze węgierskie podjęły decyzję o cofnięciu statusu uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze, a także jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, co skutkowało całkowitym unieważnieniem ich dokumentów podróży.

Zarzuty prokuratury wobec Ziobry w sprawie Funduszu Sprawiedliwości

Były szef resortu sprawiedliwości odgrywa kluczową rolę w szeroko zakrojonym śledztwie dotyczącym nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura oskarża go przede wszystkim o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie publicznego stanowiska do prowadzenia działalności o charakterze kryminalnym.

Z ustaleń śledczych wynika, że polityk mógł dopuścić się popełnienia łącznie aż 26 różnego rodzaju przestępstw. Przedstawione zarzuty obejmują między innymi wydawanie podwładnym poleceń skutkujących przyznawaniem dotacji wybranym organizacjom, bezprawne ingerowanie w przebieg konkursów i przekazywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości podmiotom niespełniającym wymogów.

Tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości

Mimo ostatecznej odmowy wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania, sytuacja prawna polityka nadal jest niezwykle skomplikowana. Na początku lipca Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował bowiem, że postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry pozostaje w pełnej mocy.

Sędzia Anna Ptaszek tłumaczyła w tamtym czasie, że zebrany materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił najcięższe zarzuty sformułowane wobec dawnego ministra. Zaznaczono również, że cała sprawa dotyczy czynów generujących ogromne straty finansowe z perspektywy interesów Skarbu Państwa.

Wniosek ekstradycyjny za Zbigniewem Ziobrą

Organy ścigania nie mają zamiaru rezygnować z dalszych działań w tej sprawie. Tuż po prawomocnym zatwierdzeniu decyzji o tymczasowym areszcie, prokuratura oficjalnie zapowiedziała przygotowanie odpowiedniego wniosku ekstradycyjnego.

W przypadku ostatecznego potwierdzenia informacji o pobycie byłego ministra na terytorium Stanów Zjednoczonych, to właśnie oficjalna procedura ekstradycyjna będzie stanowić najpoważniejszy mechanizm pozwalający na postawienie go przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że proces rozliczania działalności Zbigniewa Ziobry wokół Funduszu Sprawiedliwości nie dobiega jeszcze końca. Kolejnych wiążących decyzji w tym wielowątkowym śledztwie można spodziewać się już w nadchodzących tygodniach.