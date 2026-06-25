Cyberprzestępcy zatrzymani przez CBZC. W operacji uczestniczyli agenci FBI oraz HSI

Metoda działania grupy i ataki SIM swap

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy działali w strukturach zorganizowanych i dokonywali celowych przełamań zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz socjotechnikę, sprawcy uzyskiwali nieuprawniony dostęp do infrastruktury podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi oraz skrzynek pocztowych pracowników. Pozyskane w ten sposób dane pozwalały na realizację tak zwanych ataków SIM swap, które polegają na nielegalnym klonowaniu i przejmowaniu numerów telefonów pokrzywdzonych. Dzięki pełnej kontroli nad kanałami komunikacji, takimi jak SMS i e-mail, przestępcy przejmowali konta użytkowników na giełdach kryptowalutowych, a następnie kradli zgromadzone tam aktywa cyfrowe.

Pranie pieniędzy i wielomilionowe zyski sprawców

Skradzione środki finansowe były natychmiast wprowadzane do legalnego obrotu za pośrednictwem rozproszonej sieci finansowej. Sprawcy wykorzystywali do transferów liczne osobiste rachunki bankowe w kraju i za granicą, międzynarodowe platformy płatnicze oraz wielowalutowe portfele cyfrowe. Z procederu tego podejrzani uczynili sobie stałe źródło dochodu, a łączna wartość zalegalizowanych w ten sposób środków przekracza kilkadziesiąt milionów złotych. Policjanci CBZC podkreślają, że działania grupy miały charakter masowy i były precyzyjnie zaplanowane.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla zatrzymanych

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci CBZC zatrzymali kluczowych członków procederu. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do systemów informatycznych oraz prania pieniędzy. Za te czyny grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat. Wobec wszystkich 4 zatrzymanych osób, na wniosek prokuratury, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Rozwojowy charakter międzynarodowego śledztwa

Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona przy współpracy z podmiotami międzynarodowymi. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności oraz zagraniczny komponent śledztwa, szczegółowe informacje dotyczące celów ataków oraz zabezpieczonych rachunków nie są na tym etapie ujawniane. Wiadomo jednak, że operacja doprowadziła do rozbicia grupy zajmującej się zaawansowanymi cyberatakami i kradzieżą aktywów cyfrowych na dużą skalę.

Źródło: Policja.pl