Szef polskiego rządu podczas wizyty w stolicy Niemiec zaznaczył, że przed zbliżającym się zjazdem Sojuszu Północnoatlantyckiego kluczowa jest solidarność państw zachodnich .

. Dalsze losy ukraińskiego narodu i spokój na kontynencie opierają się na spójnej polityce państw sojuszniczych, dlatego polskie władze starają się o większe wpływy dla wschodniej flanki w procesach decyzyjnych.

Sprawdź, w jaki sposób historycznie wysokie nakłady na wojsko nad Wisłą rzutują na strategiczne ustalenia, które zapadną na najwyższym szczeblu dyplomatycznym w najbliższym czasie.

Wypowiedź szefa rządu miała miejsce podczas obrad przedstawicieli grupy E5 zorganizowanych w stolicy Niemiec. Właśnie tam najważniejsi politycy z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch debatowali nad obronnością Starego Kontynentu, trwającym konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą i przygotowaniami do niezwykle ważnego spotkania państw członkowskich NATO w Ankarze.

Nasze państwa będą pilnowały jedności europejskiej i transatlantyckiej – podkreślił premier po zakończeniu rozmów.

Donald Tusk stanowczo zaznaczył, że absolutnym priorytetem jest w tym momencie zachowanie solidarności wszystkich krajów w Europie oraz potrzymanie dobrych i stabilnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Przyszłość Europy i świata, przyszłość Ukrainy będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność – powiedział szef polskiego rządu.

Donald Tusk apeluje do państw NATO przed zjazdem w Ankarze

Prezes Rady Ministrów zaakcentował, że zbliżający się zjazd Sojuszu Północnoatlantyckiego wymaga wyartykułowania jednoznacznego przekazu, który musi wyraźnie dotrzeć zarówno do sojuszników, jak i zdeklarowanych wrogów państw demokratycznych.

Ważne jest, by przed szczytem NATO ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny: wbrew okolicznościom, wbrew emocjom będziemy chronić jedność europejską i więzi transatlantyckie – podkreślił Donald Tusk.

Oczekuje się, że negocjacje w stolicy Turcji będą jednym z kluczowych momentów dyplomatycznych trwających wakacji. Liderzy paktu obronnego pochylą się nad zagadnieniami ochrony kontynentu, kontynuowania wsparcia dla walczącego Kijowa oraz systematycznej rozbudowy potencjału militarnego poszczególnych państw.

Polski premier walczy o silniejszy głos dla wschodniej flanki NATO

Prezes Rady Ministrów zadeklarował stanowczo, że polska dyplomacja będzie usilnie zabiegać o lepszą reprezentację krajów ze wschodniej flanki we wszelkich kluczowych organach decyzyjnych paktu. Według Donalda Tuska państwa graniczące z Federacją Rosyjską, które na własnej skórze odczuwają skutki imperialnej polityki Władimira Putina, muszą dysponować zdecydowanie większymi możliwościami kształtowania strategii obronnych całego sojuszu. Szef gabinetu dodał również, że ominięcie państw tego regionu uniemożliwi wypracowanie odpowiednich i skutecznych reakcji na problemy trapiące tę część świata.

Miliardy na stole. Tusk zapowiada ważną konferencję w Gdańsku

Szef polskiego rządu poinformował opinię publiczną, że już w nadchodzący czwartek na terenie Gdańska zorganizowana zostanie Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. W tym niezwykle istotnym wydarzeniu wezmą udział delegacje państwowe, wysłannicy potężnych instytucji finansowych oraz przedsiębiorcy gotowi zaangażować się kapitałowo w powojenne inwestycje na Wschodzie.

Będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dziś i w odbudowę po wojnie – powiedział premier.

Wspomniane spotkanie zaplanowano w okresie, kiedy w przestrzeni publicznej coraz głośniej dyskutuje się o astronomicznych funduszach potrzebnych na podniesienie zrujnowanego państwa z gruzów. Eksperci z całego świata prognozują, że finalny rachunek za odbudowę pochłonie gigantyczne setki miliardów dolarów.

Donald Tusk chwali nakłady na wojsko. 7 proc. PKB na obronność

Polski premier nie omieszkał również nadmienić o potężnych środkach finansowych, jakie Warszawa przeznacza obecnie na zbrojenia. Donald Tusk z nieskrywaną dumą przypomniał, że krajowy budżet obronny sięga już prawie 7 procent produktu krajowego brutto, co w naturalny sposób plasuje Polskę w absolutnej czołówce państw zrzeszonych w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ci wszyscy, którzy poważnie traktują swoje zobowiązania, powinni włożyć więcej wysiłku w zdolności obronne Europy i własnych krajów – stwierdził Donald Tusk.

Jest to wyraźny znak, że tematyka militarna i systematyczne rozbudowywanie połączonych sił zbrojnych całkowicie zdominują dyskusje podczas najbliższych obrad na terytorium Turcji. Według Rady Ministrów rezolucje przyjęte podczas zbliżającego się letniego szczytu mogą trwale ukształtować architekturę bezpieczeństwa całej Europy na wiele bardzo niepewnych lat.

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