Oszustwa w branży medycznej w Łodzi i Krakowie. Zatrzymano 37 osób

Milionowe straty w spółkach medycznych

Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wyjaśniali sprawę działań na szkodę trzech firm z branży medycznej. Nielegalny proceder trwał od lipca 2023 roku do stycznia 2026 roku i był prowadzony głównie w Łodzi oraz Krakowie. Osoby odpowiedzialne za reprezentowanie podmiotów gospodarczych zawierały fikcyjne umowy zlecenia na zadania, które w rzeczywistości nie były realizowane. W ten sposób wyprowadzano pieniądze, które następnie trafiały do osób zaangażowanych w to przestępstwo.

Mechanizm wyłudzania pieniędzy i skala szkód

Część środków wypłacanych w ramach fikcyjnych wynagrodzeń wracała do zleceniodawców i była dalej dzielona między uczestników procederu. Działania te doprowadziły do strat w wysokości co najmniej 12 milionów złotych, jednak kwota ta może jeszcze ulec zmianie. Śledczy wciąż szacują dokładną skalę szkód, która według wstępnych ocen może wynieść nawet 30 milionów złotych. Cały proces opierał się na dokumentowaniu pracy, która nigdy nie miała miejsca.

Zatrzymania w Krakowie i zabezpieczony majątek

Pod koniec czerwca 2026 roku ponad 100 policjantów z różnych wydziałów łódzkiej komendy przeprowadziło akcję na terenie Krakowa. W wyniku tych działań zatrzymano 37 osób zamieszanych w przestępczy proceder, które usłyszały już prokuratorskie zarzuty. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie prawie 1 miliona 260 tysięcy złotych oraz ustalili inne składniki majątkowe należące do podejrzanych. Zebrane informacje o majątku osób zatrzymanych mogą mieć istotne znaczenie w kontekście przyszłych kar.

Zarzuty i decyzje sądu wobec podejrzanych

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty, które dotyczą przede wszystkim wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 podejrzanych, natomiast wobec 30 innych osób zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe. Sprawa jest określana przez policję jako rozwojowa, co oznacza możliwość dalszych działań w tym temacie. Postępowanie prowadzą śledczy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej.

Źródło: Policja.pl