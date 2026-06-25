Ewa Zajączkowska-Hernik ogłasza start Ruchu Biało-Czerwonych

Ewa Zajączkowska-Hernik zainaugurowała działalność nowej organizacji pod nazwą Ruch Biało-Czerwoni. Działaczka poinformowała, że ta decyzja stanowi odpowiedź na liczne apele sympatyków, oczekujących powołania prężnej struktury. Jak wskazała, celem jest stworzenie przestrzeni łączącej zaangażowanych i uczciwych obywateli, gotowych do aktywnej pracy na rzecz kraju.

🇵🇱 Startujemy❗ Dołączcie do Ruchu Biało-Czerwoni i wspólnie działajmy dla dobra Polski❗ 🔥✅ Zapiszcie się na stronie https://t.co/P0mUrECMhl, poczekajcie na kontakt i razem zbudujmy wyjątkowy ruch społeczny!Pragnę zjednoczyć wszystkich ludzi, którzy chcą aktywnie działać… pic.twitter.com/ulsZBex5qZ— Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) June 24, 2026

– (...) będziemy mogli zrobić coś dobrego dla Polski, jednocząc ludzi ideowych, zaangażowanych, uczciwych i gotowych do działania

Przedstawicielka Parlamentu Europejskiego podkreśliła, że w szeregach nowo powołanej organizacji znaleźli się specjaliści z wielu dziedzin, w tym prawnicy, samorządowcy, menedżerowie oraz doradcy. Dodała również, że inicjatywa zrzesza osoby posiadające bogate doświadczenie w działalności społecznej i niesieniu wsparcia Polakom. Według niej kluczowym zadaniem jest budowanie solidarności narodowej i skupienie wokół projektu ludzi rozumiejących interes państwowy, tak aby kraj funkcjonował w sposób skuteczny i bezpieczny.

– Chcemy budować ducha narodu, który staje za sobą murem. Chcemy zbierać ludzi w naszym stowarzyszeniu, którzy prawidłowo definiują interes państwa, bo Polska ma być dumna, silna, ma być skuteczna, ma być pragmatyczna i ma być bezpieczna

Zajączkowska-Hernik zaznaczyła z naciskiem, że Ruch Biało-Czerwoni to przede wszystkim platforma obywatelska dedykowana osobom aktywnym na szczeblu lokalnym. Według działaczki jest to miejsce dla tych, którzy sprzeciwiają się niegospodarności publicznymi funduszami oraz lekceważeniu polskich spraw na arenie międzynarodowej. Swoich zwolenników, których liczbę szacuje na ponad cztery tysiące, określiła mianem „drużyny Ewy”, wyrażając jednocześnie ogromne zadowolenie z rosnącego zainteresowania członkostwem w stowarzyszeniu.

– (...) dla wszystkich, to przestrzeń dla ludzi aktywnych lokalnie, którzy mają dość wszechogarniającego „dziadostwa”, mają dość marnowania naszych ciężko zarobionych pieniędzy, mają dosyć lekceważenia polskiego interesu i sprzedawania Polski kawałek po kawałku.

Cele Ruchu Biało-Czerwonych Ewy Zajączkowskiej-Hernik

Rejestracja nowej organizacji, na której czele stoi Ewa Zajączkowska-Hernik, miała miejsce na początku czerwca. Prezes podkreśliła, że projekt nie ogranicza się jedynie do gromadzenia osób wyznających zbliżone poglądy, ale skupia się na kompleksowym przygotowaniu kadr do podejmowania realnych działań na płaszczyźnie społecznej. Organizacja stawia sobie za cel wzmocnienie oddolnej kontroli nad poczynaniami władz i obronę polskiej suwerenności.

– Będziemy zrzeszać osoby aktywne lokalnie, budować społeczną kontrolę nad władzą oraz tworzyć kuźnię kadr gotowych działać na rzecz bezpieczeństwa, suwerenności i rozwoju Polski!

Europosłanka zaapelowała o pełną mobilizację w związku z nadchodzącymi wyzwaniami na szczeblu samorządowym i parlamentarnym. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wzywała do jednoczenia sił, zapewniając, że każdy zaangażowany obywatel znajdzie w jej stowarzyszeniu pole do aktywnego działania na rzecz lepszej przyszłości państwa.

– (...) przed nami ogromne wyzwania parlamentarne i samorządowe. Nie ma czasu do stracenia! Łączmy nasze siły, jednoczmy się, idźmy razem po lepszą Polskę! Każdy znajdzie tu miejsce na siebie!

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