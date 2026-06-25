Potrącenie w Gliwicach. 11-latek na hulajnodze wjechał pod autobus komunikacji miejskiej

Okoliczności zdarzenia na ulicy Zygmuntowskiej

Do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych, na które 11-latek wjechał, korzystając z hulajnogi elektrycznej. W tym samym czasie przez to samo przejście przejeżdżał autobus komunikacji miejskiej. Dzięki szybkiej reakcji kierowcy oraz niewielkiej prędkości, z jaką poruszał się pojazd, sytuacja nie wywołała poważniejszych konsekwencji dla zdrowia chłopca. Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że 11-latek poruszał się urządzeniem bez wymaganej karty rowerowej.

Decyzja sądu rodzinnego i zasady korzystania z hulajnóg

Policja zdecydowała się na opublikowanie nagrania z tego zdarzenia w celach profilaktycznych, aby przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Materiał ten ma stanowić ostrzeżenie dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i pokazywać sytuację, która mogła mieć bardzo poważne skutki. Funkcjonariusze przypominają, że osoby w wieku od 10 do 18 lat mogą kierować takimi pojazdami wyłącznie wtedy, gdy posiadają kartę rowerową lub inne odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja zebrana przez mundurowych została przekazana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach, który oceni okoliczności sprawy.

Obowiązki użytkowników urządzeń transportu osobistego

Służby przypominają, że przejścia dla pieszych są przeznaczone wyłącznie dla osób poruszających się pieszo. Każdy kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek zejść z pojazdu przed wejściem na pasy i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni. Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policja apeluje o rozwagę i stosowanie się do obowiązujących regulacji dotyczących poruszania się po drogach publicznych.

Źródło: Policja.pl