Spotkanie w Belwederze ws. Trybunału Konstytucyjnego bez KO i Lewicy

Temat przyszłości Trybunału Konstytucyjnego znów wywołuje gorące dyskusje na scenie politycznej. W poniedziałek w Belwederze zorganizowano naradę z udziałem reprezentantów różnych formacji, której celem była próba naprawienia sytuacji w TK. Gospodarzem tych rozmów był Zbigniew Bogucki, stojący na czele Kancelarii Prezydenta.

W dyskusji uczestniczyli wysłannicy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, partii Razem oraz kilku mniejszych ugrupowań. Na zaproszenie nie odpowiedzieli jednak reprezentanci Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, którzy nie pojawili się na miejscu.

O ocenę tych działań dziennikarze zapytali we wtorek w Sejmie Donalda Tuska. Szef rządu zadeklarował otwartość na różne pomysły i zaznaczył, że nie chowa urazy do partnerów z koalicji za ich próby wypracowania alternatywnego wyjścia z impasu wokół Trybunału.

„Nie gniewam się na nich za to, że szukają innych rozwiązań” – oświadczył premier Donald Tusk, mając na myśli działania liderów koalicyjnych ugrupowań, Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Szymona Hołowni.

Donald Tusk o nowych sędziach TK. Stawia warunek dalszych rozmów

Szef rządu wyraźnie podkreślił, że jego własne podejście do tej kwestii pozostaje niezmienne. Zdaniem premiera kluczowe znaczenie ma obecnie poszanowanie zapisów konstytucji oraz zaakceptowanie faktu, że nowo powołani sędziowie TK podjęli już swoje obowiązki.

„Chciałbym, aby wreszcie doszło do wszystkich, że mamy dzisiaj Trybunał Konstytucyjny odnowiony. Działa w bólach, wiadomo, nie jest to proste. Ale zaczął swoją pracę” – zaznaczył premier Tusk.

Według szefa rządu proces wyboru nowych sędziów przez Sejm obecnej kadencji przebiegł w pełni legalnie. Zaakceptowanie tego stanu rzeczy stanowi główny warunek gabinetu Tuska przed podjęciem jakichkolwiek negocjacji o kolejnych reformach w Trybunale.

„Stanowczo będę obstawał przy tym, że wreszcie mamy legalnie wybranych sędziów i oni wreszcie mogli zacząć pracę. Takie są fakty” – podsumował swoje stanowisko szef rządu.

Donald Tusk o relacjach z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Szymonem Hołownią

Dziennikarze dopytywali także premiera o jego obecne stosunki z szefami Polski 2050 oraz PSL. Tusk potwierdził, że regularnie omawia z nimi propozycje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, a z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał na ten temat bezpośrednio przed wyjściem do mediów w parlamencie.

Premier zwrócił uwagę, że choć z liderem ludowców dzieli go pogląd na metodę zakończenia tego kryzysu, to różnica zdań w żaden sposób nie podważa ich wzajemnego zaufania.

„My wiemy, czym się różnimy, jakie mamy podejście także do tej sprawy. Ale co do rzetelności, przyzwoitości, wzajemnej lojalności, mam pełne zaufanie do Władysława Kosiniaka-Kamysza i tutaj się nic nie zmieniło” – zadeklarował Donald Tusk.

Reset konstytucyjny PSL. Kolejne spotkanie w Kancelarii Prezydenta

Wśród omawianych koncepcji znajduje się stworzony przez ludowców projekt tak zwanego resetu konstytucyjnego. Inicjatywa ta ma na celu polityczne zażegnanie sporu wokół TK, jednak nie cieszy się ona powszechnym poparciem i odrzucają ją między innymi KO, Lewica oraz PiS.

Pytany o prawdopodobieństwo wdrożenia tego pomysłu w życie, premier ocenił, że projekt może być niemożliwy do zrealizowania. Powstrzymał się jednak od głębszej analizy koncepcji przygotowanej przez PSL.

„Ale to proszę do autorów, nie do mnie. Ja wiem, co mam robić w tej sprawie” – uciął temat szef polskiego rządu.

Niezależnie od tego negocjacje w Belwederze będą miały swój dalszy ciąg. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ogłosił, że następna tura rozmów rozpocznie się w środę o godzinie 17, a urzędnicy prezydenta mają zaprezentować jeden wspólny projekt łączący postulaty różnych partii.

Wciąż nie ma pewności, czy politykom uda się wypracować kompromis. We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka ponownie zaznaczył, że jakichkolwiek dyskusji o naprawie TK nie będzie bez uznania faktu, iż sędziowie wybrani przez obecny Sejm rozpoczęli już orzekanie.