Poszukiwany listem gończym zatrzymany w Szczecinie

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie ustalili, że mieszkaniec powiatu radziejowskiego poszukiwany listem gończym przebywa w Szczecinie. Sąd wydał nakaz doprowadzenia, ponieważ mężczyzna miał do odbycia karę kilku miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Skazany nie stawił się dobrowolnie w zakładzie karnym. Kryminalni weszli do wytypowanego lokalu i zatrzymali 32-latka, który nie stawiał oporu.

Ponad 5 kg narkotyków w lokalu 32-latka w Szczecinie

Podczas przeszukania lokalu policjanci znaleźli narkotyki. Wstępne badania wykazały, że wśród zabezpieczonych substancji było 5 kg mefedronu, 220 g marihuany oraz 34 g amfetaminy. Policjanci zabezpieczyli również trzy wagi elektroniczne, liczne woreczki strunowe i kilka tysięcy złotych w gotówce. Łącznie zabezpieczono ponad 5 kg narkotyków.

32-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków

Zatrzymanego przekazano szczecińskim policjantom. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 32-latka trzymiesięczny tymczasowy areszt. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl