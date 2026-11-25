• Najnowsze badanie preferencji wyborczych daje pierwsze miejsce Koalicji Obywatelskiej (KO).

• Mimo wygranej ugrupowania rządzącego, przeliczenie głosów na mandaty daje aż 249 miejsc w Sejmie zjednoczonej prawicy, obejmującej PiS, obie Konfederacje oraz formację Rozwój Plus.

• Poza parlamentem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe, które uzyskało 4,4 proc. poparcia i nie przekroczyło progu wyborczego.

Zrealizowany przez pracownię United Surveys dla Wirtualnej Polski sondaż przynosi słodko-gorzkie wieści dla obecnego obozu rządzącego, zwiastując mu poważne kłopoty przy utrzymaniu władzy mimo wyraźnego prowadzenia lidera. W przypadku organizacji wyborów parlamentarnych w najbliższym terminie, Koalicja Obywatelska zajęłaby pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 30,9 proc., co stanowi wzrost o 0,9 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru.

Drugą lokatę w zestawieniu zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które zyskało aż 2,2 pkt proc. i może obecnie liczyć na 17,7 proc. głosów. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 13,9 proc. poparcia, notując kosmetyczny spadek o 0,1 pkt proc. w stosunku do wcześniejszego badania.

Sondaż partyjny: PiS i Konfederacja z większością w Sejmie

Największym zaskoczeniem w zestawieniu jest rezultat Konfederacji Korony Polskiej, która urosła o 0,9 pkt proc. i osiągnęła wynik aż 10 proc. Bardzo dobre notowania formacji prawicowych powodują, że zwycięska Koalicja Obywatelska w praktyce musiałaby pożegnać się z rządzeniem.

Symulacja podziału miejsc w parlamencie pokazuje, że wynik KO daje jej 176 szabli w Sejmie, co nie wystarcza do samodzielnego rządzenia. Sytuacji nie ratuje nawet potencjalna koalicja z Lewicą, gdyż jej 6,2 proc. poparcia przekłada się na 35 mandatów, co daje obu partiom łącznie zaledwie 211 posłów.

Zupełnie inne nastroje mogą panować po prawej stronie sceny politycznej. Jak informuje Polska Agencja Prasowa (PAP) w oparciu o sondaż dla Wirtualnej Polski, potencjalny sojusz Prawa i Sprawiedliwości (94 posłów), Konfederacji (72 posłów), Korony (49 posłów) oraz partii Rozwój Plus (34 mandaty przy wyniku 5,9 proc.) zgromadziłby łącznie aż 249 głosów. Taki rezultat gwarantuje bezwzględną większość w parlamencie i pozwala na przejęcie sterów państwa.

Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL poza Sejmem

Opublikowane w środę wyniki badania przynoszą fatalne informacje dla mniejszych ugrupowań tworzących obecną koalicję rządzącą. Próg wyborczy okazał się zbyt wysoki dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zdobyło 4,4 proc. głosów, natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni zanotowała dramatycznie niskie poparcie na poziomie zaledwie 0,7 proc. i również znalazłaby się poza parlamentem.

W ławach poselskich zabrakłoby także przedstawicieli Partii Razem, którą wskazało 3,7 proc. uczestników sondażu. Grupę wyborców, którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo oddaliby swój głos, stanowi 6,6 proc. badanych.

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 20-22 listopada. Ankieterzy przebadali reprezentatywną grupę 1000 dorosłych Polaków przy użyciu metody mix-mode, a maksymalny błąd oszacowania dla tego pomiaru wynosi 3 proc.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk w Bratysławie

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