Kimi Antonelli chce kolejnych zwycięstw w F1. Włoch czuje wielki głód wygrywania

Kimi Antonelli chce dominować w końcówce sezonu F1

Po wygraniu mistrzostw w Meksyku na początku listopada, Kimi Antonelli czuje dodatkową motywację. Włoski kierowca zapowiada zaciętą walkę w kolejnych startach. Mistrz F1 chce wykorzystać końcówkę obecnego sezonu do budowania formy przed rokiem 2027.

Kierowca z Bolonii jest zdeterminowany, by wygrać kilka nadchodzących wyścigów. Antonelli planuje mocny start w przyszłorocznych rozgrywkach, o czym poinformował podczas spotkania z dziennikarzami w San Marino.

"Pomimo zapewnienia sobie tytułu mam jeszcze większą chęć do odnoszenia zwycięstw niż wcześniej, ponieważ wygrywanie to wspaniałe uczucie. To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie mogą cię spotkać, i chcesz przeżywać tę chwilę wciąż na nowo" – powiedział włoski kierowca podczas konferencji prasowej w San Marino.

"Ta chęć zwycięstwa jest być może nawet nieco większa. Te ostatnie wyścigi są dla mnie jakby początkiem roku 2027. Celem jest dobre zakończenie sezonu, jeśli to możliwe i kilkoma zwycięstwami. I bardzo mocny start w przyszłym roku" – kontynuował utalentowany kierowca zespołu Mercedes, z którym zdobył również tytuł mistrza świata konstruktorów.

Kto zagraża pozycji Mercedesa?

W wieku zaledwie 20 lat Kimi Antonelli zdobył mistrzostwo, reprezentując barwy Mercedesa. Włoch zwyciężył w dziewięciu rundach Grand Prix, w tym przed własną publicznością na Monzy. Kierowca pobił też rekordy przeznaczone dla najmłodszych triumfatorów Formuły 1.

Mimo ogromnego sukcesu, zawodnik zdaje sobie sprawę z rosnącej konkurencji. Włoski kierowca uważa, że rywale są coraz bliżej pod względem osiągów bolidów. Ekipy Red Bulla, McLarena i Ferrari skróciły dystans do Mercedesa, przez co rywalizacja staje się bardziej zacięta i nieprzewidywalna.

"Bolid w tym roku był bardzo wydajny i mam nadzieję, że w przyszłym będzie równie konkurencyjny. Jestem pewien, że zespół wykona ogromną pracę, a ja ze swojej strony postaram się być jeszcze lepszy" – podkreślił.

"Faworyci zmieniają się z toru na tor. Wiele się zmieniło, wiele czynników utrudnia powtórzenie sukcesu" — przyznał.