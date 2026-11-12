Bogdan Święczkowski z megafonem przed TK. Sędzia uderza w policjantów

Przed godziną 11:00 pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego zjawili się Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański, którym towarzyszyli Stanisław Piotrowicz oraz Jarosław Wyrembak. Mieli przy sobie wydane przez Sąd Najwyższy postanowienie, które anulowało przerwę w pełnieniu przez nich obowiązków służbowych. Pismo to w założeniu otwierało im drogę do wznowienia pracy, jednak sędziowie nie zdołali dostać się na teren obiektu, ponieważ na miejscu zastali zamkniętą bramę oraz funkcjonariuszy policji.

Bogdan Święczkowski przemawia przez megafon do policjantów przed TK

Ponieważ nikt nie kwapił się do przejęcia przyniesionego pisma, Bogdan Święczkowski zdecydował się użyć megafonu. Za jego pośrednictwem sędzia zażądał natychmiastowego przybycia dowódcy mundurowych, którzy zabezpieczali okolicę. „Wzywam funkcjonariuszy policji do odebrania tego postanowienia. Jednocześnie chcę państwa poinformować, że wszyscy uzurpatorzy oraz pracownicy Trybunału otrzymali drogą elektroniczną to postanowienie, które jest natychmiastowo wykonalne” – ogłosił Święczkowski.

Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony policjantów skłonił sędziego do wysunięcia pod ich adresem oskarżeń o tchórzostwo oraz serii uszczypliwych uwag. „Boicie się, szanowni państwo? Tchórz was obleciał? Podejdźcie i odbierzcie kartkę papieru. To jest tylko kartka papieru (...) to nie jest nic zagrożonego jakąś chorobą zakaźną” – perorował.

W swojej wypowiedzi sędzia zaznaczył również, iż „najprawdopodobniej” konieczne będzie zaangażowanie komornika w celu „opróżnienia tego gmachu”. Zwracając się bezpośrednio do funkcjonariuszy, zasugerował, że brak realizacji postanowienia Sądu Najwyższego przez ich przełożonego może nosić znamiona czynu o charakterze kryminalnym.

Waldemar Żurek komentuje działania sędziów i decyzje Sądu Najwyższego

Napięta atmosfera pod gmachem wynika z prawnego chaosu dotyczącego orzeczeń Sądu Najwyższego. Początkowo instytucja ta uznała swoją niewłaściwość w kwestii rozstrzygania o przerwie w pracy sędziów, lecz po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez Święczkowskiego i Sochańskiego wycofała się z tego stanowiska. Finalnie SN przekazał informację o anulowaniu decyzji zawieszających sędziów. Takiemu podejściu stanowczo sprzeciwia się jednak Anna Korwin-Piotrowska, która pełni obowiązki prezesa TK. W wydanym komunikacie podkreśliła ona, że decyzje Sądu Najwyższego w żaden sposób nie wpływają na ważność zarządzeń dotyczących przerwy w czynnościach sędziowskich.

Wydarzenia sprzed siedziby Trybunału skomentował w sieci szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Nie wystarczy przyłożyć dowolną pieczątkę Sądu Najwyższego, żeby bezprawie stało się prawem” – napisał minister Żurek. Polityk zwrócił uwagę na fakt, iż pierwotne rozstrzygnięcie w SN zapadło z udziałem „legalnego sędziego”, natomiast kolejne decyzje podejmowali neosędziowie, co w jego ocenie całkowicie pozbawiało Sąd Najwyższy uprawnień do zajmowania się tą sprawą.

Szef ministerstwa sprawiedliwości w ironiczny sposób odniósł się także do groźby wezwania na miejsce komornika. „Ciekaw jestem tylko, czy klauzulę wykonalności orzeczenia neosędziów zamierza sobie podbić pieczątką z ziemniaka” – podsumował polityk.

Wobec braku możliwości wejścia do środka, Bogdan Święczkowski ogłosił na koniec, że przymocuje pismo z uchwałą Sądu Najwyższego bezpośrednio do furtki prowadzącej na teren instytucji.

Nie wystarczy przyłożyć dowolną pieczątkę Sądu Najwyższego, żeby bezprawie stało się prawem. W sprawie Bogdana Święczkowskiego słyszymy dziś o dwóch sprzecznych rozstrzygnięciach SN. Tylko że jedno wydał legalny sędzia, a późniejsze zapadły z udziałem neosędziów. To zasadnicza różnica. Uporządkujmy fakty. 6 listopada 2026 r. legalny sędzia SN Zbigniew Korzeniowski (sygn. akt: I ZZ 2/26) orzekł, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN nie ma kompetencji do rozpatrywania zażaleń Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego na odsunięcie ich od czynności w Trybunale Konstytucyjnym. Właściwy jest Trybunał Konstytucyjny. Tam przekazano sprawę. Koniec. 10 listopada do akcji wkroczyli neosędziowie Maria Szczepaniec i Marek Dobrowolski (oboje powołani do SN 10 października 2018 r.). Najpierw stwierdzili, że uchylają postanowienie sędziego Korzeniowskiego, a następnie, w odrębnym rozstrzygnięciu, decyzje o odsunięciu Święczkowskiego i Sochańskiego. Przypomnę: neosędziowie Szczepaniec i Dobrowolski trafili do SN na wniosek neoKRS. Wadliwość tej procedury i jej konsekwencje dla niezależności sądów były wielokrotnie oceniane przez TSUE, ETPCz i polski Sąd Najwyższy. 23 stycznia 2020 r. trzy połączone izby SN stwierdziły, że udział osoby powołanej do SN z udziałem neoKRS oznacza nienależytą obsadę sądu. 24 września 2025 r. siedmiu sędziów SN (III PZP 1/25) uznało określone orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej za niebyłe, czyli niewywołujące skutków prawnych. Wniosek: SN w ogóle nie miał prawa rozpoznawać sprawy Święczkowskiego. Wyjaśnił to sędzia SN Jarosław Matras: Izba Odpowiedzialności Zawodowej nie była właściwa dla sprawy, a postanowienie sędziego Korzeniowskiego było niezaskarżalne (11 listopada, 2026r, „Dziennik Gazeta Prawna”). Mimo to Szczepaniec i Dobrowolski zażalenie przyjęli i rozpoznali. Wszystko w jeden dzień. Tempo kosmiczne. Szkoda, że obywatele na swoje sprawy muszą czekać miesiącami. Sędzia Matras mówi wprost o naruszeniu prawa na wielu płaszczyznach. Prawo obowiązuje wszystkich. Także tych, którzy przyzwyczaili się, że można je naginać do własnych potrzeb. Teraz pan Święczkowski próbuje wejść do Trybunału Konstytucyjnego z komornikiem. Ciekaw jestem tylko, czy klauzulę wykonalności orzeczenia neosędziów zamierza sobie podbić pieczątką z ziemniaka.— Waldemar Żurek (@w_zurek) November 12, 2026