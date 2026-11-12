Nie żyje milioner Wojciech Klimas. Byłego sponsora AZS-u Częstochowa znaleziono z raną postrzałową

Tragiczna śmierć Wojciecha Klimasa pod Częstochową. Kulisy dramatu

Do tych tragicznych wydarzeń doszło w środę, 11 listopada, na terenie miejscowości Kuźnica Lechowa pod Częstochową. Według ustaleń portalu „Życie Częstochowskie”, krótko po godzinie 9:00 rano służby ratunkowe odebrały wezwanie do pilnie potrzebującego pomocy mężczyzny z raną postrzałową głowy. Chociaż do akcji błyskawicznie zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratownikom nie udało się ocalić życia 66-letniego przedsiębiorcy.

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W oficjalnym komunikacie wydanym po nagłej śmierci twórcy biznesu zapewniono, że podmiot będzie kontynuował działalność i wywiąże się ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań.

„Zachowana jest ciągłość zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa” – przekazano w oświadczeniu spółki.

Wojciech Klimas zbudował firmę Klimas Wkręt-met i wspierał AZS Częstochowa

Zmarły przedsiębiorca od 1990 roku rozwijał potężny biznes, który stał się ogólnopolskim liderem w branży produkcji zamocowań budowlanych. Jego firma wypracowuje roczne przychody przekraczające 740 mln zł i wysyła swój asortyment do 70 państw na całym świecie. Poza działalnością gospodarczą ogromną pasją milionera pozostawała siatkówka, a dzięki jego wsparciu finansowemu drużyna AZS-u Częstochowa mogła cieszyć się najlepszym okresem w swoich dziejach.

Przedsiębiorstwo biznesmena pełniło rolę głównego sponsora częstochowskiego klubu w latach 2005-2008. W tamtym okresie barwy zespołu reprezentowały liczne gwiazdy oraz kadrowicze, w tym Piotr Nowakowski, Piotr Gacek, Paweł Woicki, Andrzej Stelmach i Andrzej Wrona. Siatkarze regularnie bili się wówczas o miejsca na podium, a w 2008 roku wywalczyli tytuł wicemistrza Polski i sięgnęli po Puchar Polski, co otworzyło im drogę do występów w upragnionej Lidze Mistrzów.

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