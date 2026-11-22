Donald Trump publikuje grafikę z Władimirem Putinem

W sobotę na platformie Truth Social pojawiła się seria zdjęć oraz grafik podsumowujących niedawną wizytę Donalda Trumpa w Chinach. Największe poruszenie wywołała ilustracja, na której amerykański przywódca wita się z Władimirem Putinem. Obraz ten opatrzono krótkim podpisem „Mój przyjaciel”.

Wspomnianą grafikę podał dalej Kiriłł Dmitrijew, pełniący funkcję wysłannika rosyjskiego prezydenta. To już kolejny przypadek, gdy amerykański przywódca otwarcie chwali się zażyłością z gospodarzem Kremla. Zaledwie w czwartek, przy okazji spotkania zorganizowanego na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim mieście Shenzhen, Donald Trump również określił Władimira Putina mianem swojego przyjaciela.

Xi Jinping, Putin i Trump jak liderzy z czasów II wojny światowej

Wśród materiałów zamieszczonych przez prezydenta USA znalazło się miejsce także dla chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Fotografia uwieczniająca moment powitania obu tych polityków została podpisana słowem „Przyjaciele”.

Znacznie większe emocje budzi jednak inna opublikowana kompozycja. Donald Trump zestawił na niej historyczne zdjęcie Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta oraz Winstona Churchilla z konferencji w Teheranie ze współczesną fotografią przedstawiającą jego samego, Władimira Putina i Xi Jinpinga.

Całość uzupełniono wymownym podpisem „Mocarstwa. 1945, 2026”. Stanowi to czytelne odwołanie do dawnych liderów światowych potęg, którzy w czasach II wojny światowej wspólnie decydowali o globalnym porządku.

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Donald Trump chwali swoje relacje z prezydentem Rosji

Głowa amerykańskiego państwa otwarcie przyznaje, że ma dobre relacje z przywódcą Rosji. Gdy w piątek dziennikarze zapytali go wprost, czy uznaje Władimira Putina za przyjaciela Stanów Zjednoczonych, uniknął jednoznacznej deklaracji. Zaznaczył przy tym jednak, że łączące ich prywatne stosunki są „fantastyczne”.

„Uważam go za kogoś, z kim mam bardzo dobre relacje i to naprawdę bardzo dobre” – powiedział Trump.

Polityk zaznaczył przy okazji, że jego znajomość z rosyjskim liderem trwa już od bardzo dawna. Wrócił pamięcią nawet do głośnej afery związanej z rzekomymi kontaktami jego współpracowników z Moskwą, oceniając, że Władimir Putin zachowywał się wtedy wobec niego w sposób „bardzo miły”.

Prezydent USA odniósł się również do kwestii rosyjskiego potencjału militarnego. Zauważył, że Federacja Rosyjska posiada potężny arsenał nuklearny i pod względem liczby głowic jądrowych plasuje się na drugim miejscu w skali całego świata.

Wojna w Ukrainie w ocenie Donalda Trumpa

Amerykański przywódca zabrał głos także w sprawie trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Choć skierował w stronę Władimira Putina słowa krytyki, to równocześnie po raz kolejny stanął w obronie swoich dobrych relacji osobistych z prezydentem Rosji.

„Ma teraz ciężki okres, bo toczy wojnę, która powinna trwać jeden dzień, a trwa już pięć lat i ginie wiele osób” – stwierdził Trump.

Polityk wyraził także swoje niezadowolenie z faktu, że wiele osób negatywnie komentuje jego zażyłość z gospodarzem Kremla i nazwał swoich krytyków „głupimi ludźmi”.