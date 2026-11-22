Dokumenty finansowe 78-letniego posła Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie wskazują na jego bardzo dobrą i stabilną kondycję materialną. Antoni Macierewicz dysponuje wyjątkowo zasobnym portfelem, na który składa się kilka źródeł finansowania. Chociaż głównym filarem jego budżetu pozostaje wypłacane co miesiąc uposażenie poselskie, to niezwykle ważny element wpływów stanowi również bardzo wysokie świadczenie emerytalne.

Były szef resortu obrony narodowej w skali roku zainkasował z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokładnie 109 194,73 zł brutto. W przeliczeniu na jeden miesiąc daje to politykowi przelew rzędu około 9 100 zł brutto samej emerytury, co ponad dwukrotnie przewyższa średnie świadczenie pobierane przez polskich seniorów. Tak imponująca suma wynika z wieloletniego zajmowania najważniejszych stanowisk w państwie oraz z faktu, że parlamentarzysta mimo zaawansowanego wieku nie rezygnuje z pracy zawodowej i nadal odprowadza składki.

Sonda Jak oceniasz działalność Antonie Macierewicza jako polityka? Dobrze Źle

Antoni Macierewicz i jego zarobki z Sejmu. Prawie 300 tysięcy złotych rocznie

Świadczenie z ZUS to zaledwie ułamek środków, które zasilają konto Antoniego Macierewicza z państwowego budżetu. Z racji wykonywania mandatu poselskiego polityk regularnie otrzymuje również pieniądze wypłacane przez Kancelarię Sejmu. W minionym, 2025 roku pobrał on 139 011,76 zł z tytułu uposażenia, a jego budżet zasiliła dodatkowo dieta parlamentarna wynosząca 46 069,95 zł.

Po zsumowaniu wszystkich tych wpływów okazuje się, że całkowite roczne przychody Antoniego Macierewicza osiągnęły pułap 294 276,44 zł brutto. Oznacza to, że bezpośrednio z publicznej kasy na rachunek polityka trafia średnio prawie 24,5 tys. zł każdego miesiąca.

Oświadczenie majątkowe Antoniego Macierewicza. Milionowe oszczędności i nieruchomości żony

Znakomite zarobki umożliwiają posłowi odkładanie sporych sum. Antoni Macierewicz wybiera bezpieczne formy inwestowania kapitału, dlatego ulokował aż 482 029 zł w obligacjach skarbowych. Oprócz tego polityk zgromadził niemal 70 tysięcy złotych w funduszach TFI oraz PKO TFI, natomiast na swoim bieżącym rachunku bankowym przechowuje stosunkowo niewielką kwotę niespełna 8 tysięcy złotych.

Zaskakujący może być fakt, że parlamentarzysta oficjalnie nie jest właścicielem żadnej nieruchomości. W dokumentach wykazał wprawdzie 55-metrowe mieszkanie spółdzielcze wyceniane na 600 do 700 tysięcy złotych, a także wartą od 80 do 100 tys. zł działkę rekreacyjną z drewnianym domkiem, jednak oba te obiekty należą wyłącznie do jego małżonki. Żona posła posiada także odrębne oszczędności przekraczające 373 tysiące złotych, co sprawia, że wspólny kapitał finansowy pary zbliża się do miliona złotych.

W kwestii mienia ruchomego o większej wartości, które należy bezpośrednio do posła, w oświadczeniu wpisano jedynie samochód osobowy Toyota Corolla wyprodukowany w 2022 roku.