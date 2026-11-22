Agencja Uzbrojenia opublikowała 20 listopada 2026 roku na platformie X komunikat, w którym potwierdziła odbiór szeregu nowych pojazdów wyprodukowanych przez Polską Grupę Zbrojeniową. Do wojska trafiły kolejne ciężarówki Jelcz 442.32 dostarczone na mocy aneksowanej w programie SAFE umowy z września 2022 roku, a także zestawy samozaładowcze Multilift MK IV, co stanowi realizację kontraktu zawartego w maju 2024 roku.

Mija właśnie druga dekada listopada - a wraz z nią odnotowaliśmy realizację dostaw szeregu pojazdów @PGZ_pl dla Sił Zbrojnych RP, w tym: - kolejnych ciężarówek #Jelcz 442.32 (w ramach aneksowanej w programie SAFE umowy z września 2022 r.) - zestawów samozaładowczych Multilift MK IV (w ramach realizacji umowy z maja 2024 r.) Krok po kroku, konsekwentnie budujemy nowoczesne Wojsko Polskie - #PoProstuModernizujeMY. Fot. Jelcz— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) November 20, 2026

Ciężarówki Jelcz 442.32 w Wojsku Polskim. Parametry i możliwości

Model Jelcz 442.32 to charakteryzująca się wysoką mobilnością średnia ciężarówka z układem napędowym 4x4. Pojazd służy głównie do przewozu zaopatrzenia, amunicji, rozmaitego sprzętu oraz transportu do 24 żołnierzy z pełnym wyposażeniem. Konstrukcja ta pozwala na zabranie ładunku ważącego maksymalnie 6 ton podczas jazdy po drogach utwardzonych oraz do 4 ton w warunkach terenowych.

Za napęd pojazdu odpowiada przystosowany do paliwa alternatywnego silnik MTU 6R106TD21, który generuje moc 326 KM i spełnia normę emisji spalin Euro 3. Czterokołowy napęd, duże kąty natarcia i zejścia oraz zdolność do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości do 1,2 metra sprawiają, że maszyna świetnie radzi sobie w wymagającym terenie. Ze względu na przepisy ADR, które regulują przewóz materiałów niebezpiecznych, prędkość maksymalna została ograniczona do 85 km/h. W standardowym wyposażeniu tych ciężarówek znajduje się między innymi wyciągarka hydrauliczna.

Zestawy samozaładowcze Multilift MK IV na podwoziu Jelcz. Kontrakt za 837 mln zł

Drugą część listopadowych dostaw stanowią zestawy samozaładowcze Multilift MK IV. Rozwiązania te są instalowane na podwoziach ciężarówek marki Jelcz, a w tym konkretnym przypadku zastosowano model P862D.43, co umożliwia samodzielne ładowanie, przewożenie oraz rozładowywanie specjalistycznych platform i kontenerów.

Wykorzystanie systemu hakowego Multilift MK IV sprawia, że zaledwie jeden żołnierz pełniący funkcję operatora może w kilka minut przeprowadzić załadunek lub rozładunek kontenera ważącego do 16 ton. Takie rozwiązanie wyklucza konieczność angażowania wózków widłowych czy dodatkowych dźwigów, a to wyraźnie przyspiesza operacje logistyczne i podnosi elastyczność pododdziałów. Nowy sprzęt pozwala na sprawne dowożenie zaopatrzenia oraz szybką organizację kontenerowych punktów dowodzenia, mobilnych warsztatów, a nawet szpitali polowych.

Przekazanie sprzętu wynika z kontraktu podpisanego w maju 2024 roku, którego wartość oszacowano na około 837 mln zł. Zgodnie z tą umową armia ma otrzymać maksymalnie 200 zestawów obejmujących ciężarówki Jelcz z systemem Multilift oraz specjalne przyczepy przeznaczone do przewozu kontenerów.